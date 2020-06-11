  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2020 18:17

【京東招股】港交所將於京東上市當日推出期貨及期權等產品

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，將於京東（０９６１８）在６月
１８日上市當日，推出京東期貨及期權，合約買賣單位為５００股，為投資者提供更多選擇。
　　此外，港交所指，已通知發行商，與京東股份相關的衍生權證可於該股份上市當日掛牌。京
東上市後，將於同日納入可進行賣空的指定證券名單。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道11/06/2020
《港元匯率》分析料大型新股活動過後　港匯將轉弱至7.78水平
生財有道11/06/2020
【網易歸航】今年首隻中概股網易升近6%　IPO投資者財息兼收
中國故事11/06/2020
《神州經脈》貿協履約仍在軌道　人幣中間價九連升　滬綜指明確跌
生財有道11/06/2020
《開市Good　Morning》林家亨：網易短期目標約136元
FOCUS11/06/2020
【FOCUS】鮑叔派「泡沫通行證」　經濟前景實「無符」
中國故事10/06/2020
《神州經脈》CPI續回落PPI跌勢深　5月M2及新增貸低預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金