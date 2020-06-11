【京東招股】港交所將於京東上市當日推出期貨及期權等產品

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，將於京東（０９６１８）在６月
１８日上市當日，推出京東期貨及期權，合約買賣單位為５００股，為投資者提供更多選擇。
此外，港交所指，已通知發行商，與京東股份相關的衍生權證可於該股份上市當日掛牌。京
東上市後，將於同日納入可進行賣空的指定證券名單。（ｓｋ）
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