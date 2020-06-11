《小傳日記》疫情憂慮增，缸友急逃生；舊經濟拖累，魚缸向下墜！

《小傳日記》隔晚花旗國公布議息結果，一如孖屐預期維持利率不變，不過局方預期今年

ＧＤＰ會萎縮６﹒５巴仙，年底時嘅失業率仲喺９﹒３巴仙嘅高水平，拖累道指連續兩日回落。

香江孖屐今早亦低開５１點報２４９９７點，失守兩萬五，之後雖然短暫倒升見全日最高位

２５０５９點，但喺花旗國股指期貨全線急挫２巴仙嘅影響下，魚缸都無力再彈。有報道指，花

旗國新冠肺炎確診人數突破２００萬，其中２１個州嘅新增確診數字重新上升，惹來第二波疫情

嘅憂慮。魚缸下午番來越跌越急，本地經濟佬錢莊同磚頭佬踩多兩腳，臨收市大插逾五百點，最

終更以全日最低位收市，收報２４４８０點跌５６９點或跌逾２巴仙，主板成交１４２４﹒３１

億銀，較上日增加一成二。

國貨佬報９９４４，跌１９８點或跌近２巴仙。藍戰士全線失守，中生製藥（０１１７７）

送紅股，都要跌近半巴仙，報１３﹒８６銀，但已經係表現最好嘅藍戰士。

Ａ場亦下挫，上證指數報２９２０，跌２２點或跌近１巴仙；深成指數報１１２４３，跌

９２點或跌近１巴仙，兩市成交達７２０９﹒７２億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）軟近１巴仙，報２９４﹒４銀；ＡＩＡ

（０１２９９）挫近３巴仙，報７１﹒３５銀；中移動（００９４１）走低近２巴仙，報

５４﹒７５銀；建行（００９３９）跌近２巴仙，報６﹒２８銀。



＊儲局零利率錢莊向下摔，孖屐要回調磚頭佬先跳＊



花旗國維持利率不變，而且預料會維持目前接近零水平嘅低利率至２０２２年，壓榨錢莊佬

嘅息差收入，本地錢莊今日全線腳軟。大象（００００５）撻低近半成，報３７﹒８５銀；小象

（０００１１）亦瀉近４巴仙，報１３１﹒７銀；渣打（０２８８８）挫逾４巴仙，報４２﹒４

銀；中銀香江（０２３８８）跌近３巴仙，報２４﹒３５銀；東亞（０００２３）蒸發逾２巴仙

，報１８﹒７４銀。

連日有資金追捧嘅舊經濟佬尋日已經開始回軟，今日喺孖屐大幅回調下，明顯有獲利回吐。

始終經濟前景未明，限制本地磚頭佬繼續向上，恆地（０００１２）挫逾３巴仙，報２９﹒７銀

；新地（０００１６）軟近３巴仙，報９９﹒５銀；新世界（０００１７）滑逾２巴仙，報

９﹒１銀；長實（０１１１３）走低逾３巴仙，報４６﹒４銀；領展（００８２３）今日除息，

跌近２巴仙，報６８﹒２５銀；傳華人置業（００１２７）主席劉鳴煒持股將全數由甘比（陳凱

韻）嘅三個仔女增持，反彈近４巴仙，報４﹒９５銀。



＊中概股回流科網有睇頭，孖屐向下游賭佬好哀愁＊



今日孖屐資金部分轉馬去翻炒作啲科網佬，加上神州科網巨頭之一的網易（０９９９９）今

日上市，科網佬朝早繼續炒起，但晏晝都不敵魚缸急回拖累，升幅大縮水仲要倒跌！獲高盛升

「他屐」嘅美團點評（０３６９０）抽高逾３巴仙，報１６５銀兼破頂；今日首掛的網易飆近６

巴仙，報１３０銀；阿里巴巴（０９９８８）軟逾１巴仙，報２１３銀；微盟（０２０１３）破

頂後跌２巴仙，報９﹒３銀；騰訊（００７００）唔見近１巴仙，報４４２﹒４銀。

濠賭佬近期雖然好強勢，但都頂唔住孖屐嘅回吐壓力齊齊跌低。銀娛（０００２７）插水５

巴仙，報５３﹒５銀係表現最差藍戰士；金沙神州（０１９２８）走低逾４巴仙，報３２﹒８銀

；澳博（００８８０）漏氣近４巴仙，報９﹒１１銀；永利馬交（０１１２８）潛水逾４巴仙，

報１４﹒９銀；新濠國際（００２００）跪低逾５巴仙，報１６﹒４６銀。



＊大行唔睇好內房齊回吐，滔博壞消息體品無出息＊



大行野村短期對內房佬維持中性評級，亦預期今年第三季銷售受壓，內房佬大多都跌低。融

創（０１９１８）跪低半成，報３４﹒５５銀；中海外（００６８８）撻低近４巴仙，報

２４﹒５銀；萬科（０２２０２）跣低逾３巴仙，報２５﹒３銀；中國奧園（０３８８３）跣低

逾３巴仙，報８﹒４銀；旭輝控股（００８８４）挫逾３巴仙，報６﹒４６銀。

今日體育佬板塊迎來壞消息，滔搏（０６１１０）被控股股東百麗體育折讓９巴仙減持，插

低逾１２巴仙，報１０﹒１４銀。孖屐驚體育版塊未來有隱憂，亦齊齊跳水，安踏體育（０２０

２０）插低近４巴仙，報７１﹒２５銀；李寧（０２３３１）唔見近２巴仙，報２５﹒１銀；申

洲國際（０２３１３）軟逾３巴仙，報９８﹒４銀；特步國際（０１３６８）跪低近６巴仙，報

２﹒６９銀。寶勝國際（０３８１３）上月收益增８巴仙，今日逆市漲近４巴仙，報１﹒８８銀

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