【企業盈警】新華通訊（００３０９）料全年將錄得重大虧損

《經濟通通訊社１１日專訊》新華通訊頻媒（００３０９）公布，預期截至今年３月３１日

止年度相比去年同期將錄得重大虧損。虧損主要由於香港２０１９冠狀病毒疫情爆發所造成之負

面經濟影響，導致回顧年度內收入及溢利大幅減少；及一項無形資產出現減值虧損。

集團料年度之經審核業績將於本月底刊發。（ｂｎ）

