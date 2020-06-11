【企業盈警】新華通訊（００３０９）料全年將錄得重大虧損

《經濟通通訊社１１日專訊》新華通訊頻媒（００３０９）公布，預期截至今年３月３１日
止年度相比去年同期將錄得重大虧損。虧損主要由於香港２０１９冠狀病毒疫情爆發所造成之負
面經濟影響，導致回顧年度內收入及溢利大幅減少；及一項無形資產出現減值虧損。
集團料年度之經審核業績將於本月底刊發。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道11/06/2020
【網易歸航】今年首隻中概股網易升近6% IPO投資者財息兼收
|中國故事11/06/2020
《神州經脈》貿協履約仍在軌道 人幣中間價九連升 滬綜指明確跌
|生財有道11/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：網易短期目標約136元
|FOCUS11/06/2020
【FOCUS】鮑叔派「泡沫通行證」 經濟前景實「無符」
|中國故事10/06/2020
《神州經脈》CPI續回落PPI跌勢深 5月M2及新增貸低預期
|香港政情10/06/2020
【國安立法】呂志和回應港區國安法：對香港很有信心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰