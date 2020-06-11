美期急跌美疑爆發第二波肺炎疫情，港股急挫５６９點收２４４８０

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美國聯儲局一如市場預期保持利率不變，並預計今年美國

ＧＤＰ將萎縮６﹒５％，美股三大指數個別發展，港股今早輕微低開５１點，報２４９９７點，

之後曾倒升９點高見２５０５９點，惟二萬五附近遇沽壓。大市在１１時半後跌勢轉急，恆指中

午跌２５８點。午後有消息指美國擬爆發第二波疫情，美股三大指數期貨急挫，港股沽壓加劇，

最終以全日最低位收市，收報２４４８０點，跌５６９點或跌２﹒２７％，逼近下方的１０天線

（約２４３５１）。主板成交１４２４﹒３１億元，較上日多１１﹒９％。國企指數報９９４４

點，跌１９８點或跌１﹒９６％。

參考經濟通報價機的恆指牛熊證街貨圖，牛證重貨區現於２３９０１至２４０００點，目前

約有逾４００張，涉期指張數逾８００張。目前最貼近的牛證為２４３０１至２４４００點，約

有２００張。

Ａ股兩市亦反覆向下。上證綜合指數報２９２０點，跌２２點或跌０﹒７８％。深證成份指

數報１１２４３點，跌９２點或跌０﹒８１％，兩市合計成交７２０９﹒７２億元人民幣，較上

日大增１７﹒２％。

重磅股方面，港交所（００３８８）軟０﹒６７％，報２９４﹒４元；建行（００９３９）

滑１﹒７２％，報６﹒２８元；中移動（００９４１）跌１﹒７９％，報５４﹒７５元；友邦

（０１２９９）挫２﹒８６％，報７１﹒３５元；平保（０２３１８）走低１﹒２８％，報

８１﹒１元。



＊美股科網股造好，帶動騰訊曾破頂＊



隔晚美股納指繼續走高，科網股表現強勢，加上騰訊同業網易（０９９９９）本日於港股首

掛，刺激股價早段抽升兼破頂，高見４５５﹒４元，惟之後隨市回落，收報４４２﹒４元，軟

０﹒８５％；獲高盛升目標價的美團（０３６９０）逆市升３﹒３８％，報１６５元，盤中創

１６９﹒５元新高；阿里巴巴（０９９８８）下滑１﹒２１％，報２１３元；小米集團

（０１８１０）跌２﹒４４％，報１２﹒８２元；本日首掛的網易，收報１３０元，較招股價高

５﹒７％。

野村在最新發表報告中下調多間內房目標價，內房股走低。中海外（００６８８）走低

３﹒５４％，報２４﹒５元；華潤置地（０１１０９）趴低３﹒１４％，報３２﹒４元；融創中

國（０１９１８）挫４﹒９５％，報３４﹒５５元；旭輝控股（００８８４）下跌３﹒２９％，

報６﹒４６元；碧桂園（０２００７）滑２﹒１５％，報１０﹒０２元。

跌市下二線物管股獲追捧。興業物聯（０９９１６）飆１５﹒８６％，報１﹒６８元；銀城

生活服務（０１９２２）升５﹒８３％，報４﹒３６元；鑫苑服務（０１８９５）走高

１﹒７１％，報２﹒９７元；彩生活（０１７７８）抽升８％，報４﹒０５元；中奧到家

（０１５３８）漲３﹒０９％，報１元。



＊聯儲局維持利率不變，息差收窄港銀受壓＊



美國聯儲局一如預期維持利率不變，並估計超低利率會最少維持至２０２２年底，息差收窄

不利金融股。匯控（００００５）急挫４﹒７８％，報３７﹒８５元；恆生（０００１１）跟跌

３﹒９４％，報１３１﹒７元；東亞銀行（０００２３）下滑２﹒１９％，報１８﹒７４元；中

銀香港（０２３８８）跌２﹒７９％，報２４﹒３５元；渣打（０２８８８）走低４﹒４％，報

４２﹒４元。

港匯持續強勢，金管局本月六次入市，憂聯繫匯率制度失守，本地地產獲利回吐。太古Ａ

（０００１９）挫３﹒５１％，報４５﹒３５元；恆基地產（０００１２）回吐３﹒１％，報

２９﹒７元；新鴻基地產（０００１６）走低２﹒９３％，報９９﹒５元；長實集團

（０１１１３）跌３﹒０３％，報４６﹒４元；新世界發展（０００１７）下滑２﹒４７％，報

９﹒１元。

澳門政府表示，正緊密進行賭牌重新競投前期工作，加上日前花旗維持６月賭收跌九成，濠

賭股跑輸藍籌。銀娛（０００２７）插５﹒０６％，報５３﹒５元，為全日表現最差藍籌；金沙

中國（０１９２８）下跌４﹒２３％，報３２﹒８元；永利澳門（０１１２８）急挫４﹒３６％

，報１４﹒９元；美高梅（０２２８２）跌３﹒２１％，報１０﹒２４元；澳博（００８８０）

趴低３﹒５％，報９﹒１１元。（ｆｚ）

