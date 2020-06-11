《鍾之日記》維持近零息，銀行股受壓

《鍾之日記》６月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



聯儲局一如預期按兵不動，一致決定維持利率在零至四分一厘範圍。局內官員預料利率接近

零水平將維持直至２０２２年底。主席鮑威爾稱，聯儲局現時沒有想過要加息，局方再次承諾將

使用所有政策工具支持美國經濟，又並預計今年美國ＧＤＰ將萎縮６﹒５％。

美股三大指數個別發展，港股今早輕微低開５１點，報２４９９７點，失守兩萬五。盤中早

段騰訊（００７００）受同業網易（０９９９９）首掛帶動兼破頂，港股曾倒升９點報

２５０５９點。其後，美股三大指數期貨在亞洲時段急挫，加上本地銀行及濠賭股走低，拖累港

股跌幅擴大。

消息指美國擬爆發第二波疫情，引發美股期貨急挫，拖累港股在尾盤急插，最終以全日最低

收市，報２４４８０點，跌５６９點或跌２﹒２７％，主板成交１４２４﹒３１億元，較上日多

１１﹒９％。

港匯持續強勢，自上周以來，金管局已１０次出手入市捍衛聯繫匯率，銀行體系總結餘增加

至１２２１﹒２７億港元。外圍環境不樂觀，香港存在政治風險，拖累本地銀行股普跌，匯控

（００００５）急挫４﹒８％，報３７﹒８５元，失守３８元關；恆生（０００１１）跟跌

３﹒９％，報１３１﹒７元；東亞銀行（０００２３）下滑２﹒２％；中銀香港（０２３８８）

跌２﹒８％；渣打（０２８８８）走低４﹒４％。



＊人行難減息，Ａ場兩連跌＊



內地公布５月新增人民幣貸款１﹒４８萬億元符預期，其中企業貸款遠遠高於居民貸款；５

月末Ｍ２同比增１１﹒１％，略低於預期。５月社會融資規模增量為３﹒１９萬億元人民幣，稍

高預期，推升社融規模存量按年增長１２﹒５％。華泰證券認為數據反映信貸結構繼續改善，未

來貨幣政策將逐步回歸正常化，預計銀行間流動性重回鬆緊適度。招商證券亦指在現有基調下，

不但存款基準利率下調可能性很小，逆回購和ＭＬＦ等政策性利率預計也將持穩一段時間。

祖國股市早盤窄幅波動，午後隨著科技股升幅收窄，滬市明確下跌，滬綜指全日收報

２９２０﹒９點，跌幅０﹒７８％儘管不算大但已經是自全國兩會舉行後以來最大跌幅。深成指

由升轉跌，收跌０﹒８１％。人行今日進行８００億元人民幣７天期逆回購，利率持平，今日淨

投放１００億元人民幣。交投轉旺，兩市全日成交７２１０億元，按日大增１７﹒２％。



＊網易首掛升近６％，美團曾逼近１７０元跑贏市＊



網易（０９９９９）首掛造好，早段高位曾見１３５﹒２元，較招股價高近一成；惟其升幅

隨市收窄，收市報１３０元，高招股價５﹒７％，不計手續費，散戶一手賺７００元。

網易創辦人兼首席執行官丁磊在上市雲敲鑼介紹短片中表示，公司在香港上市是一個全新的

開始，感謝香港監管機構的開放和創新，為新經濟領域帶來更多機會。他又指，相信立足於一個

更加了解公司業務的市場、公司也更了解的市場，可以為用戶帶來更多的價值。

網易歸航一度刺激其他新經濟股造好，多隻股份都創多個月的高位，惟港股午後急挫，大部

分均後繼無力。其中，阿里巴巴（０９９８８）早段突破２２０元關，為１月２０以來首次，惟

其後「腳軟」，收市倒跌１﹒２％。而騰訊（００７００）亦曾高見４５５﹒４元，續刷

２０１８年３月以來新高；收市軟０﹒９％。不過，美團（０３９６０）就韌力十足，盤中見

１６９﹒５元，創上市新高；雖午後升幅有所收歛，但仍收漲３﹒４％，報１６５元。高盛將美

團的目標價由１３３元調升逾四成至１９１元。



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