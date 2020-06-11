【數據解讀】中泰證券：數據印證地產下行，宏觀經濟上行不太可能

《經濟通通訊社１１日專訊》內地５月新增人民幣貸款１﹒４８萬億元，符合預期，其中企

業貸款遠遠高於居民貸款；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒１％，略低於預期。５

月社會融資規模增量為３﹒１９萬億元人民幣，稍高於預期。

中泰證券宏觀分析團隊認為，５月社融、信貸、Ｍ２高增長，高頻數據也短期大幅反彈，看

似和０９年、１２年、１５年的經濟復甦很類似，給人一種復甦的「幻覺」。但這一輪和前幾次

經濟復甦不一樣的地方是，居民貸款增速不但沒有大幅反彈，仍在繼續回落，這和企業融資的高

增長形成鮮明對比，背後主要還是來自房地產大周期的下行。此外，Ｍ１增速６﹒８％和Ｍ２相

比，也相對較低，這也印證了房地產市場的下行壓力。

所以問題的關鍵是，房地產下行期間，宏觀經濟能夠上行嗎？鑒於房地產在經濟、財政、金

融、居民財富中的體量，是不太可能的。

中泰證券認為，短期經濟指標的修復更多來自之前積壓需求的集中釋放，６月以來部分高頻

指標已經開始回落，貨幣寬鬆大方向並不會根本動搖。債券收益率會重新下行，當前並沒有到牛

熊轉換的時候，這一波債牛會很長，房地產不見底，利率債不宜輕言「熊市」。（ｌｃ）

