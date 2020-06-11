【數據解讀】招商證券：幣策邊際收斂獲確認，降存款利率可能性小

《經濟通通訊社１１日專訊》內地５月新增人民幣貸款１﹒４８萬億元，符合預期。其中企

業貸款遠遠高於居民貸款；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒１％，略低於預期。５

月社會融資規模增量３﹒１９萬億元人民幣，稍高預期，推升社會融資規模存量按年增長

１２﹒５％。

招商證券研發中心聯席首席宏觀分析師羅雲峰指，５月金融數據中，家庭、政府和非金融企

業的實體經濟債務融資增速達到了１２﹒５％，比前值上升０﹒６個百分點，為連續三個月的快

速上行。

分項來看，５月家庭部門中長貸下降，說明即使在經濟有壓力的情況下，政府仍繼續嚴格執

行著「房住不炒」的一貫策略；政府部門債務增速從４月的１３﹒１％大幅提升至５月的

１４﹒６％，原因是地方債發行創紀錄。非金融企業當月債務融資增速也較４月上升０﹒５個百

分點，這二者是５月實體經濟債務餘額增速持續增長的主力。

從６月的情況來看，地方債和非金融企業信用債發行節奏明顯放緩，預計６月實體經濟債務

餘額增速會下滑。另外，從部分金融機構負債情況來看，去槓桿的過程在５月已經開始，最近不

論資金價格的堅挺，還是１０年國債收益率的上升，都印證了這個判斷。在資產端收入無法支撐

負債端的情況下，實體部門很快也面臨著這個去槓桿的過程。伴隨而來的，則可能是人民幣匯率

的升值，以及權益市場的見頂。

總得來說，到目前為止，人行貨幣政策邊際上的收斂已得到確認。雖然人行仍可能以降準來

調節流動性總量，但這並不意味著政策的寬鬆。在現有基調下，不但存款基準利率下調可能性很

小，公開市場逆回購和中期借貸便利（ＭＬＦ）等政策性利率預計也將持穩一段時間。（ｌｃ）

