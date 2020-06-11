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11/06/2020 10:11

【滬倫通】太保Ａ跌１％，確認發ＧＤＲ集資七成用於海外保險主業

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於倫敦
證券交易所發行全球存託憑證（ＧＤＲ）的意向確認函，意向發行不超過１﹒１３億份ＧＤＲ，
每份ＧＤＲ代表５股Ａ股股票，發行代表的基礎證券為不超過５﹒６６億股新Ａ股，不超過本次
發行前Ａ股股票的９％，以昨日Ａ股收報２９﹒９元（人民幣．下同）計，該批Ａ股市值不逾
１６９億元。　
　　太保指，擬將發行募集資金淨額的７０％以上用於保險主業，在海外發達市場及新興市場擇
機進行股權投資、合作結盟及兼併收購，逐步發展海外業務，而最多３０％或剩餘資金將依託境
外投資平台，用於搭建海外創新領域投資平台包括於健康、養老和科技等方向，如有關特定領域
沒有符合預期的機會，則對應募集資金淨額部分將用於補充營運資金及滿足一般企業用途。
　　中英兩國近期雖然就「港區國安法」問題上針鋒相對，但太保仍按計劃開展發行ＧＤＲ的工
作，有望成為繼華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）後，第二隻透過滬倫通在倫交所
掛牌的公司。
　　惟消息未對其股價構成正面影響，中國太保Ａ股現跌逾１％，報２８﹒３７元；而Ｈ股更挫
逾３﹒２％，報２２﹒４５港元。（ａｃ）

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