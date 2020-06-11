【中概焦點】劉強東再卸任京東旗下３家貿易公司高管職務

《經濟通通訊社１１日專訊》天眼查數據顯示，京東創辦人劉強東卸任京東旗下３家貿易公

司高管職務，包括成都京東楠苑貿易公司經理、昆山京東尚信貿易公司總經理、合肥京東科昇貿

易公司總經理。此外，有「二當家」之稱的助理張雱亦卸任了上述３家公司的法定代表人。

天眼查數據顯示，６月以來，劉強東已退出多家公司高管職位。（ｊｔ）

