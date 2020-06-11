【Ａ股外援】富時羅素宣布剔除５０隻Ａ股股票，下周一開盤生效

《經濟通通訊社１１日專訊》根據富時羅素日前發布的公告，富時羅素基於陸股通調整，將
剔除５０隻Ａ股股票，下周一（１５日）開盤生效。
富時羅素剔除的股票包括：貴陽銀行（滬：６０１９９７）、江蘇國信
（深：００２６０８）、海瀾之家（滬：６００３９８）、南山控股（深：００２３１４）、鹽
田港（深：００００８８）等。（ｊｔ）
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