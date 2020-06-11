【中概焦點】房多多暴跌，多隻中概股價飆數倍，專家疑操縱股價

《經濟通通訊社１１日專訊》多隻小型金融中概股周三（１０日）在美股價暴漲數倍，曾觸

發數十次交易暫停，但升幅在盤中大幅收窄，舞高弄低的程度極罕見。嘉銀金科一度暴漲９﹒２

倍，收盤漲幅縮小至９７％；民眾金融（２７９）旗下、上月遭納斯達克勒令除牌的穩盛金融最

高曾飆升７﹒６倍，全日升幅收窄至１﹒７倍；中國金融在線一度上漲１４４％，收市升幅收窄

至５１﹒５％，普惠財富投資管理一度上漲６５％，全日升幅收窄至１８﹒５％。

目前尚不清楚觸發股價異動的原因，而昨日人行公布的信貸數據亦未產生重大利好。有專家

表示，小型金融中概股暴漲，資金自拉自唱的可能性較大，或觸發監管部門調查，投資者盡量遠

離為宜；不過也有內地私募人士指，美股走勢偏暖，及中概股出現回歸趨勢，可能是這些中概股

詭異暴漲的原因。

至於經營中國住宅服務平台的中概股房多多周二（９日）率先狂飆，當日一度瘋漲１２倍，

全日升近４倍收場，公司周三盤前回應稱不清楚情況，暫無重大事項發布，結果股價全日在納斯

達克大跌４１﹒６％。

美國參議院近日通過《外國公司問責法案》，如果中概股不允許美國對其財務狀況進行審計

，美國將禁止這些公司在美上市交易。（ｅｙ）

