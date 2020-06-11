【新冠肺炎】外交部呼籲澳洲採取措施保障中國公民安全

《經濟通通訊社１１日專訊》中澳外交關係自澳洲要求對新冠肺炎病毒來源展開國際調查後

進一步惡化，澳洲總理今日表示，不會因為中方的脅迫而改變價值觀退縮屈服，強調澳洲是開放

貿易的國家。在北京，中國外交部發言人華春瑩被問及此事時稱，中方警示遊客和留學生在澳洲

可能面臨的風險是有事實依據的，呼籲堪培拉方面採取措施保障中國公民在澳洲的安全。

（ｗｌ）

