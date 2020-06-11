【貿易再戰】外交部：中美俄非同量級，美應進一步大幅削減核武庫

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，中方多次闡明立場，中方無意

參加所謂「中美俄三邊軍控談判」的立場是明確、一貫的。眾所周知，中國的核力量與美俄不在

一個量級，中國參加核裁軍談判的時機遠未成熟。擁有最大核武庫的國家對核裁軍負有特殊優先

責任，在當前形勢下，美方應該積極回應俄方關於進一步削減進攻性戰略武器條約的呼籲，並在

此基礎上進一步大幅削減核武庫，為其他核武器國家參加多邊核裁軍談判創造條件。（ｗｌ）

