【貿易再戰】外交部：中美俄非同量級，美應進一步大幅削減核武庫

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，中方多次闡明立場，中方無意
參加所謂「中美俄三邊軍控談判」的立場是明確、一貫的。眾所周知，中國的核力量與美俄不在
一個量級，中國參加核裁軍談判的時機遠未成熟。擁有最大核武庫的國家對核裁軍負有特殊優先
責任，在當前形勢下，美方應該積極回應俄方關於進一步削減進攻性戰略武器條約的呼籲，並在
此基礎上進一步大幅削減核武庫，為其他核武器國家參加多邊核裁軍談判創造條件。（ｗｌ）
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