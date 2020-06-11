【抗疫維穩】商務部：支持適銷對路出口商品開拓國內市場

《經濟通通訊社１１日專訊》國家商務部新聞發言人高峰今日在例行發布會上，回應當前外

貿形勢時表示，下一步，商務部將扎實做好穩外貿、保市場主體工作任務，支持適銷對路出口商

品開拓國內市場，幫扶外貿企業保市場、保客戶、保訂單，維護產業鏈供應鏈的穩定，全力以赴

完成今年進出口促穩提質的目標任務。（ｗｌ）

