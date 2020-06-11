【ＦＯＣＵＳ】鮑叔派「泡沫通行證」，經濟前景實「無符」

【ＦＯＣＵＳ】 【ＦＯＣＵＳ】儘管甚麼都沒有做，但美聯儲周三（１０日）結束的議

息，仍被評論為「歷史性一天」，因主席鮑叔層出不窮的史上最鴿金句，相當於向市場發出「Ｂ

ｕｙ ｈｉｇｈ ａｎｄ ｂｕｙ ｈｉｇｈｅｒ」的信號。



＊明言不關注資產價格，散戶蜂擁賺快錢＊



剛結束的聯儲６月議息一如預期維持政策利率不變，重頭戲卻是睽違半年重現的點陣圖－－

維持接近零利率直至２０２２年底，預計２０２０年ＧＤＰ萎縮６﹒５％、失業率

９﹒３％、整體通脹率０﹒８％。

聯儲明確接下來三年保持零息，鮑叔並放出史上最鴿金句稱，「甚至連『考慮加息』的可能

都沒有考慮（ｎｏｔ ｅｖｅｎ ｔｈｉｎｋｉｎｇ ａｂｏｕｔ ｔｈｉｎｋｉｎｇ

ａｂｏｕｔ ｒａｉｓｉｎｇ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅｓ）。」

他甚至稱，聯儲一點都不關注資產價格往特定方向移動，「我們只是想讓市場運轉」；當被

問及是否擔心聯儲政策正製造可能爆破的資產泡沫，或資源錯配令經濟惡化並加劇貧富懸殊，其

顧左右而言他，就被市場解讀為相當於發出「資產泡沫通行證」，相當於暗示投資者（投機者？

）「Ｂｕｙ ｈｉｇｈ ａｎｄ ｂｕｙ ｈｉｇｈｅｒ」。

或許有聯儲無限ＱＥ背書，花旗國散戶大軍正以創紀錄速度湧入美股市場，Ｇｏｏｇｌｅ記

錄顯示，搜索「ｄａｙ ｔｒａｄｉｎｇ（日內交易，即快進快出）」及「ｃａｌｌ

ｏｐｔｉｏｎｓ（看漲期權）」兩大關鍵詞的次數，近日正爆炸式飆至史無前例水平。就在周三

（１０日），納指史上首次企上萬點。



＊ＧＤＰ、失業率推算差天共地，金價飆＊



不過，與此同時，金價連升三日逼近１７４０美元；高盛預計，未來１２個月可見

１８００美元，若通脹高於目標，不排除上看２０００美元。

通脹會否超過預期？儘管承諾續以每月１２００億美元的速度ＱＥ（購買國債８００億＋按

揭抵押證券４００億），但點陣圖顯示，聯儲預期整體通脹率接下來三年僅分別為

０﹒８％、１﹒６％、１﹒７％，低過２％政策目標。

但預期是否等於現實？須知聯儲２０１８年３月時的點陣圖曾預計２０２０年利率將至少逾

３％；２０１９年１２月點陣圖曾預計今年ＧＤＰ增２％。

值得留意的是，最新公布的點陣圖有關推算區間相當闊，其中ＧＤＰ今明兩年預測為－

１０％至－４﹒２％、－１％至７％，失業率今明兩年預測為７％至１４％、４﹒５％至

１２％。加上鮑叔本人「經濟推演不應被視為官方預測」的註腳，顯示成員之間就經濟前景不確

定性的分歧嚴重；換言之，聯儲或許對經濟前景根本心中無符，眼下盡地一煲放水，哪管日後巨

浪滔天。

