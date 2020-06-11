中國生物製藥（０１１７７）建議每兩股送１紅股

《經濟通通訊社１１日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，建議每持兩股獲發１股紅

股。

該集團指，預期根據發行紅股將予發行合共約６２﹒９１億股新股，佔擴大後股本

３３﹒３３％。於發行紅股完成後，將有合共約１８８﹒７３億股。該集團認為發行紅股可讓股

東參與其業務發展，並將增加股東所持股份數目，讓股東在管理本身投資組合時享有更大靈活性

。該集團又建議增設１００億股額外新股份，增加法定股本至７﹒５億元，分為３００億股。

有關建議需待股東批准。（ｗｈ）

