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11/06/2020 07:53

中國生物製藥（０１１７７）建議每兩股送１紅股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，建議每持兩股獲發１股紅
股。
　　該集團指，預期根據發行紅股將予發行合共約６２﹒９１億股新股，佔擴大後股本
３３﹒３３％。於發行紅股完成後，將有合共約１８８﹒７３億股。該集團認為發行紅股可讓股
東參與其業務發展，並將增加股東所持股份數目，讓股東在管理本身投資組合時享有更大靈活性
。該集團又建議增設１００億股額外新股份，增加法定股本至７﹒５億元，分為３００億股。
　　有關建議需待股東批准。（ｗｈ）

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