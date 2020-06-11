【企業盈警】敏捷控股（００１８６）料全年虧損８７００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》敏捷控股（００１８６）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損約８７００萬元，而去年度則錄得溢利約９１００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因於期內並無撥回不再綜合入帳附屬公司及前聯營公司應計負債，而

去年度分別涉約１﹒２７億元及２７００萬元。不過，該集團期內毛利按年錄得增長。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

