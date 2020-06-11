【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒１億人幣，買中芯建行沽融創平保

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股個別發展，納指再創新高，港股連升七日後，今早高
開１２１點，開市後反覆造好，曾升２４６點，高見２５３０３，續創３月１１日以來近三個月
新高，不過，內地５月ＣＰＩ年增２﹒４％遜預期，且創去年３月來新低。港股再次未能企穩
１００天線（約２５１０６點），曾倒跌８８點，見２４９６８點全日低，中午升２５點。午後
表現窄幅，收市競價時段嘜低。恆指收報２５０４９，跌７點或０﹒０３％。
按額度計算，北水全日淨流入２１﹒１億元人民幣，增加２４﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）；淨賣
出最多的依次是融創中國（０１９１８）、中國平安（０２３１８）、中國生物製藥
（０１１７７）。
主板成交１２７２﹒５５億元增加２﹒４％。其中港股通成交１７３﹒４億元，佔總成交
１３﹒６％。
＊中芯再成北水喜愛對象，淨流入４﹒４億＊
中芯國際高位回吐，跌３﹒０９％報１８﹒８４元，北水淨買入４﹒７億元。
建設銀行升０﹒７９％報６﹒３９元，北水淨買入３﹒２億元。
受惠遊戲收入表現理想帶動，騰訊昨日（１０日）造好，盤中曾創２０１８年３月以來新高
，收市升２﹒８６％報４４６﹒２元，北水淨買入２﹒３億元。
融創中國跌１﹒２２％報３６﹒３５元，北水淨賣出２﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨買入最多港股：
中芯國際 （００９８１） ４﹒７１
建設銀行 （００９３９） ３﹒１９
騰訊控股 （００７００） ２﹒３１
威高股份 （０１０６６） １﹒８６
美團點評 （０３６９０） １﹒５４
淨沽出最多港股：
融創中國 （０１９１８） －２﹒３６
中國平安 （０２３１８） －２﹒３４
中國生物製藥 （０１１７７） －１﹒１２
中國太平 （００９６６） －０﹒５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇