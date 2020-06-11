《日入而息》港息維持不變，網易首掛收高近６％，港股挫５６９點

《今天重點》﹡網易（０９９９９）首掛收高近６％，一手賺７００元；網易丁磊稱在港上

市是全新開始，感謝監管機構開放和創新；今年首隻中概股網易升近６％，

ＩＰＯ投資者財息兼收

﹡傳京東指導定價２２６元，集資約３００億元；港交所將於京東上市當日推

出期貨及期權等產品

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變；金管局料美國維持接近零利率水平，續監察

市場情況；經絡料銀行結餘重返千五億，一個月拆息跌至０﹒２厘

﹡劉鳴煒沽盡４﹒７６億股份予甘比，華置：他仍續任主席不要有惴測

﹡李家超稱警隊正計劃設立隊伍執行國安法

﹡傳健康碼制度將公布設配額及有效期，商務等人士豁免



《即日市況》﹡美期急跌美疑爆發第二波肺炎疫情，港股急挫５６９點收２４４８０



《深滬股市》﹡滬深午後跌勢加劇，滬綜指全日收跌０﹒７８％



《美元匯價》﹡候反彈做空美匯，近１﹒２６小注吸納英鎊；歐元最新報１﹒１３５９╱

６２，日圓最新報１０７﹒０６╱０９



《公司業績》﹡周大福（０１９２９）全年純利跌３６﹒６％，末期息０﹒１２元



《公司資訊》﹡網易（０９９９９）丁磊稱在港上市是全新開始，感謝監管機構開放和創新

；今年首隻中概股網易升近６％，ＩＰＯ投資者財息兼收

﹡ＣＨＩ ＨＯ ＤＥＶ（０８４２３）擬重新提交轉往主板上市申請

﹡ＭＩ能源（０１５５５）大安油田合同獲延期至２０２８年

﹡力高地產（０１６２２）獲５０００萭美元融資，年利率１０％

﹡全民國際（０８１７０）物業工程合約爭議接獲仲裁通知

﹡吉輝控股（０８０２７）建議股份２５股合併１股

﹡佳民集團（０８５１９）重開一餐廳兼開設新餐廳

﹡會德豐（００２００）國安法有助社會安定，料下半年樓市低位反彈

﹡周生生（００１１６）香港同店銷售未見大幅改善，料將縮減店舖

﹡東方支付（０８６１３）配售最多１１８５萬兩年期可換股債券

﹡首灃控股（０１７０３）續租尖沙咀煌府酒樓及煌苑酒樓並獲租金寬減

﹡國壽集團發布服務「六穩」「六保」工作方案

﹡渤海公司於一年內減持中州證券（０１３７５）約７３６９萬股Ａ股

﹡新天綠色能源（００９５６）Ａ股定價３﹒１８元人民幣

﹡新昌創展（０１７８１）董事及ＣＥＯ湯？楠辭任，董事會確認３項分岐

﹡領展（００８２３）與華僑銀行簽訂１０億元可持續發展表現掛勾貸款

﹡建行亞洲就現金發放計劃推獎賞

﹡保誠推新「電子遙距投保」服務，助客戶投保多款人壽及儲蓄保險

﹡綠葉製藥（０２１８６）治療晚期結直腸癌藥物獲監管機構正式受理

﹡周大福（０１９２９）４月至５月港澳同銷售跌８０％，內地跌１５﹒４％

﹡中國寶豐國際（０３９６６）主席兼控股股東黨彥寶持股全數轉讓予兒子

﹡京東數科夥東方紅資管推出第二支大數據基金

﹡證監公開譴責新華聯資本（００７５８）主席違反收購守則

﹡中海油（００８８３）秦皇島３３－１南油田一期開發項目投產

﹡睿見教育（０６０６８）擬於中山建新學校，可容納學生總量逾１萬人

﹡平安好醫生（０１８３３）啟動「平安健康守護行動」

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款，料賺４４０萬元人民幣



《國企紅籌》﹡中國人保（０１３３９）首５個月總保費收入按年升３﹒３％

﹡新華保險（０１３３６）首５月原保險保費收入按年升３２％

﹡中國財險（０２３２８）首５個月原保險保費收入按年升３﹒５％

﹡中國人壽（０２６２８）首５個月保險保費收入按年升１５％

﹡天津發展（００８８２）售天津天鍛７８﹒４５％股權，涉６﹒１５億



《神州民企》﹡據報騰訊（００７００）推動斗魚虎牙合併，最快今年底成事

﹡中國罕王（０３７８８）控股股東續質押５億股向銀行貸款



《中國要聞》﹡邁瑞醫療短暫抽高，孫春蘭讚公司自主研發為國爭光

﹡北京表示擴大５Ｇ網絡規模，料今年累計５Ｇ基站超３萬

﹡重點城市房租上周跌４％，專家指與失業率上升有關

﹡深圳光明區開新盤購房者連夜聚集，監管重申加大供應

﹡中國入汛，水利部：要做好防大汛、防大洪水的準備

﹡中國和印度著手緩和衝突，傳兩國軍事會談前部分撤軍

﹡外交部秦剛同福士中國馮思翰通電話，肯定其擴大投資

﹡博納影業對副總裁黃巍去世表哀悼，賈樟柯嘆行業之悲

﹡鐵路固投再調增，國鐵集團７月擬招標動車組

﹡中證監表示調整發行審核業務問答部分條款；將持續推進臨港新片區金融先

行先試；設立科創板並試點註冊制一年來開局良好；中證監李鋼稱創業板改

革並試點註冊制規則完成徵意見

﹡財政部表示今年收入預算１１１億，支出預算逾１０３億

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放１００億；人行召開內審工作會議，

統籌做好疫情防控和內審工作；人行上海總部表示力爭建立國際最高標準的

金融開放政策

﹡新債王指散戶入市推動大市，數據顯示檢索股票量急增

﹡５月內地快遞業務量同比增逾四成，收入升２５％

﹡中汽協表示內地５月汽車產銷按月回升，需求恢復料滯後；汽車商品進口金

額最多國家是德國，其次日本

﹡稀土價格連續三天上調，券商料有望迎來長牛

﹡捷克兩政要相繼宣布訪問台灣計劃，促經濟及科技交流

﹡發改委連續第六次叫停成品油價格調整

﹡５月外資淨買入債券１６７６億元人民幣，環比增１９％

﹡首批５隻可投新三板基金開售，首日認購額６５億元

﹡上汽集團董事長表示將進一步加大混改力度

﹡上海支持雲南、遵義兩地貧困勞動力來滬就業

﹡上海出台２６條政策穩就業措施，力保畢業生就業

﹡上海金融局表示正研究新一輪金融支持穩就業政策

﹡上海國企計劃招錄畢業生近１﹒５萬人，按年增７％

﹡上期能源發布低硫燃料油期貨合約及相關規則

﹡中國重燃落戶臨港，打造燃氣輪機產業創新基地

﹡陸家嘴論壇下周四開幕，外籍嘉賓比例將達歷年之最

﹡劉強東再卸任京東旗下３家貿易公司高管職務

﹡中芯國際下周五上會，最快７月上市料成首隻回Ａ紅籌

﹡安謀中國人事風暴或源自華為博弈，吳雄昂力撐華為

﹡安謀稱吳雄昂涉利益衝突，在華合資公司斥指控莫須有

﹡華為旗下入股常州縱慧芯光半導體研發商

﹡５月原油大豆進口增，商務部：提振世界經濟發展信心

﹡美國指越南膠合板疑似中國製造，將展開反傾銷調查

﹡商務部表示鼓勵有實力中國企業合法合規開展對澳洲投資；政策效應顯現，

汽車消費市場將保持平穩回升；支持適銷對路出口商品開拓國內市場

﹡澳洲總理莫里森表示不會因為中國脅迫而改變價值觀屈服

﹡上汽陳虹稱上汽大眾新能源車廠計劃今年１０月投產；上汽大眾未來５年計

劃投資１４００億元人民幣

﹡外交部表示中美俄非同量級，美應進一步大幅削減核武庫

﹡北京大興機場開通首條貨運航線，順豐航空率先飛抵



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒６％報１１５３５﹒７７點，終結八連升



《其他消息》﹡立法會三讀通過旅館業修訂條例草案

﹡許智峯稱法庭批出傳票申請，私人檢控西灣河開槍警員

﹡李家超稱警隊正計劃設立隊伍執行國安法

﹡英國表示繼續與美國合作，敦促中國不要實施港區安全法

﹡教育局表示下學年起新入職教師培訓增必修操守課程

﹡署理副廣播處長陳敏娟因健康理由請辭，９月起離任

﹡楊潤雄稱教育局反對把政治帶入校園，罷課非教師申請事假的原因

﹡政府委任潘信榮為市建局執行董事，任期三年

﹡４月底強積金總資產重上９１００億，年率化回報逾３％

﹡積金局料未來市況仍波動，暫未有人因疫情導致無法供款

﹡西九龍地王命名為ＧＲＡＮＤ ＶＩＣＴＯＲＩＡ

﹡深股通額度全日用２６﹒９億元；滬股通額度全日流走１３億元，陸股通淨

流入１﹒５億

﹡香港再出發大聯盟發起「促消費撐經濟」行動，冀商戶推優惠

﹡金管局料美國維持接近零利率水平，續監察市場情況

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變

﹡經絡料銀行結餘重返千五億，一個月拆息跌至０﹒２厘

﹡天星銀行正式開業，活期存款首兩萬元年利率３﹒６厘

﹡富時羅素宣布剔除５０隻Ａ股股票，下周一開盤生效



《新冠肺炎》﹡衛生署表示今日無新增確診，連續第七天本地零感染

﹡梁卓偉稱肯定第二波疫情會來，社區或現隱形傳播鏈

﹡外交部呼籲澳洲採取措施保障中國公民安全

﹡施羅德表示政府干預和民粹主義威脅下，採取靈活策略

﹡美國疑爆第二波疫情，確診病例突破２００萬宗

﹡北京再現１宗本土病例，此前連續５５日無本地新增

﹡強生下月底展開疫苗人體測試

﹡梁子超稱健康碼可用於初期篩檢，適用於低風險地區

﹡創科局表示下周一起可到郵局或屋邨辦事處索取重用口罩

﹡據報市民透過手機獲發健康碼，暫有８間認可檢測機構

﹡禮來旗下兩療法進展順利，最快９月獲准投入使用

﹡民建聯歡迎粵港澳推出健康碼制度

﹡百度回應哈佛引用數據得出病毒結論：牽強、不嚴謹

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