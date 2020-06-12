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即市新聞

12/06/2020 07:50

《華爾街內望》市場憂慮美國爆發第二波疫情，道指大瀉１８６１點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》市場憂慮美國爆發第二波疫情，並消化聯儲局悲觀的經濟預測
，美股周四（１１日）暴跌。
　　道指三連跌瀉１８６１點或６﹒９％，報２５１２８點，守二萬五關口。標指挫１８８點或
５﹒８９％，報３００２點，守三千點關口。納指結束三連升，收跌５２７點或５﹒２７％，報
９４９２點，三大指數皆創下３月中以來最大單日跌幅。
　　衡量市場波動性的ＶＩＸ指數錄得自３月中以來最大單日漲幅，收升４７﹒９５％至４０點

　　美國衛生專家表示，今年９月美國死於新冠肺炎的人數可能達至２０萬，創美國在新病例增
長降至可控水平於經濟重啟後的慘痛潛在後果。
　　美國初次申請失業金人數仍較大衰退時的高位高出逾一倍，且續請失業金人數仍在２０９０
萬的驚人水平。另外核心生產者物價按年下降，反映央行對通脹下行的擔憂。
　　個股方面，標普能源、金融股跌幅最大，分別急挫９﹒５％和８﹒２％，銀行股亦跌
９﹒６％。
　　標普航空股指數暴跌１３﹒８％，Ｎｏｒｗｅｇｉａｎ　Ｃｒｕｉｓｅ、加勒比郵輪分別急
跌１６﹒５％和１４﹒３％。
　　波音崩跌１６﹒４％，其最大供應商Ｓｐｉｒｉｔｙ　ＡｅｒｏＳｙｓｔｅｍｓ宣布對
７３７項目從事生產和支持工作的員工進行停薪留職安排。
　　指標十年期國債收益率跌９個基點，報０﹒６５７６％。（ａｌ）

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