【新冠肺炎】金泰能源（０２７２８）油井鑽井工程將延遲

《經濟通通訊社１２日專訊》金泰能源（０２７２８）公告，由於爆發ＣＯＶＩＤ －１９
，寧夏ＳＬ－１６－５－４油井及ＳＬ－２７油井的鑽井工程將稍為延遲。集團認為，稍為延遲
有關 工程不會對本集團的業務及營運造成重大不利影響，將繼續密切關注石油價格的波幅及疫
情發展。
鑑於石油價格不可預測性增加，董事會認為，現階段謹慎開展石油化工產品貿易業務，重點
與現有客戶保持業務，同時審慎開發新客戶及新產品符合集團及股東整體最佳利益。（ｎｓ）
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