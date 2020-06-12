【新冠肺炎】金泰能源（０２７２８）油井鑽井工程將延遲

《經濟通通訊社１２日專訊》金泰能源（０２７２８）公告，由於爆發ＣＯＶＩＤ －１９

，寧夏ＳＬ－１６－５－４油井及ＳＬ－２７油井的鑽井工程將稍為延遲。集團認為，稍為延遲

有關 工程不會對本集團的業務及營運造成重大不利影響，將繼續密切關注石油價格的波幅及疫

情發展。

鑑於石油價格不可預測性增加，董事會認為，現階段謹慎開展石油化工產品貿易業務，重點

與現有客戶保持業務，同時審慎開發新客戶及新產品符合集團及股東整體最佳利益。（ｎｓ）

