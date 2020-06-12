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即市新聞

12/06/2020 12:49

【萬億在望】美團破頂市值逾９８００億，黃偉豪：走勢尚未見轉差

　　《經濟通通訊社記者張澤慧１２日報道》美國近日新冠新增病例見增，且上日聯儲局主席鮑
威爾接受媒體訪問時對美國經濟前景黯淡，美股隨晚暴跌，港股今早急挫，惟美團（０３６９０
）又成逆市奇葩，繼續有資金追捧，盤中見１７０﹒１元再創上市新高，半日升２﹒０６％收１
６８﹒４元，市值值高達９８１４億元，直逼萬億元。而新經濟三巨頭ＡＴＭ中，阿里巴巴
（０９９８８）總市值為４﹒５５萬億元，騰訊（００７００）總市值則為４﹒２１萬億元。
　　中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，美團今日強勢也與大市氣氛有關，市
場憂爆發第二波新冠疫情，外圍股市下挫而避險資產明顯受到追捧。在港股中，資金更偏向流入
新經濟板塊，因此，就算本日港股曾挫五百點，新經濟股依然表現強勢。另外，從美團股價走勢
看，其大體上還是呈一條上升軌道狀，當中沒有嚴重的蟹貨區，因此股價上升更容易。其次，美
團自身業務亦是較出色的，在新冠疫情下，內地民眾出門受限制，從而帶動了對外賣的需求，亦
有利於美團造好。
　　黃偉豪指出，美團短期升幅過大，本月累計已漲約１５％，不建議在目前位置追入。不過，
他認為，從目前股價走勢看，形勢尚未見轉差，持貨的投資者可以繼續持有；而想追入的投資者
不妨等回調到十天線附近（約１５７﹒４９元）先吸納第一注，作分注部署。

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