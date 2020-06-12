美指期貨升幅收窄，港股午後跌幅稍擴大至３３４點報２４１４６

《經濟通通訊社１２日專訊》美股三大指數因為示威及疫情憂慮周四勁挫，道指曾瀉逾

１９００點，港股隨外圍低開，開跌５５９點報２３９２０點失守二萬四。受累人行稱要堅決斬

斷跨境賭博資金鏈，濠賭股領跌；美國原油庫存觸及歷史高位拖累油價，三桶油表現疲弱。其後

美國財長努欽表示，未來一個月將有逾１萬億美元救助資金流入經濟，美股三大指數期貨回升，

出口股跌勢放緩，恆指跌幅一度收窄至２０８點報２４２７１點。然而，午後美股指數期貨升幅

收窄，恆指跌幅跟隨擴大，暫跌３３４點或１﹒３６％，主板成交７０１﹒９６億元。國企指數

報９８０１，跌１４２點或跌１﹒４４％。

Ａ股兩市氣氛稍微轉佳，上證綜指報２９１１點，跌９點或０﹒３４％，成交

１７４９﹒８５億元人民幣。深證成指報１１２０１點，４２點或跌０﹒３８％，成交

２７４２﹒１７億元人民幣。

重磅股跌幅擴大，匯控（００００５）挫２﹒２５％，報３７元；中移動（００９４１）跌

１﹒１９％，報５４﹒１元；騰訊（００７００）軟０﹒４１％，報４４０﹒６元；港交所

（００３８８）跌０﹒３４％，報２９３﹒４元；建行（００９３９）跌１﹒２７％，報６﹒２

元；友邦（０１２９９）軟０﹒６３％，報７０﹒９元。（ｎｓ）

