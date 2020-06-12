憂美國再爆疫情，港股半日插３１７點收２４１６２點

《經濟通通訊社１２日專訊》美國多地均有示威控訴警暴，同時憂慮第二波新型肺炎疫情，

拖累美股三大指數周四（１１日）勁挫，道指曾瀉逾１９００點，港股隨外圍低開，恆指開跌５

５９點報２３９２０點失守二萬四，受累人行稱要堅決斬斷跨境賭博資金鏈，濠賭股領跌；美國

原油庫存觸及歷史高位拖累油價，三桶油表現疲弱。美國財長努欽表示，美國不能因新冠疫情再

次令經濟停擺，並稱未來一個月將有逾１萬億美元救助資金流入經濟，美股三大指數期貨回升，

出口股跌勢放緩，恆指跌幅曾收窄至２０８點報２４２７１點，午市收報２４１６２點，跌３１

７點或１﹒３％，失守十天線（新報２４４７１點），主板成交６５６﹒１７億元。國指報９８

０２點，跌１４１點或１﹒４３％。

重磅股遍軟，恆指公司料未來將有更多中概股回流本港，會因應市場需要增加恆指成分股數

目，但未有迫切性，港交所（００３８８）軟０﹒１４％，報２９４元；建行（００９３９）跌

１﹒２７％，報６﹒２元；友邦（０１２９９）跌０﹒１４％，報７１﹒２５元。

Ａ股兩市同步走低，上證綜指半日收報２９０９點，跌１１點或０﹒３８％，成交１５９２

﹒５１億人幣。深證成指報１１１９４，跌４９點或０﹒４４％，成交２４９９﹒３億人幣。



＊恐需求減弱打擊油價，三桶油齊跑輸＊



市場擔憂新冠病毒感染人數增加會再次打擊需求，加上美國原油庫存觸歷史高位，隔晚油價

急跌，布油失守４０美元大關。亞洲時段原油期貨仍見下挫，「三桶油」為今早表現最差的三大

藍籌，中海油（００８８３）插５﹒４％，報８﹒７６元；中石油（００８５７）跌３﹒２８％

，報２﹒６５元；中石化（００３８６）走低３﹒１３％，報３﹒４元。Ｆ三星原油期（０３１

７５）亦挫５﹒５８％，報２﹒５０２元。

隨美國重啟多數州份，新增病例有所增加，美國冠狀病毒感染病例總數周三（１０日）超過

２００萬宗，恐爆發第二波疫情，出口股受挫，申洲（０２３１３）跌２﹒７４％，報９５﹒７

元；耐世特（０１３１６）挫６﹒３６％，報６﹒０４元；敏實（００４２５）跌６﹒１４％，

報２１﹒４元；新秀麗（０１９１０）走低１﹒９％，報８﹒２４元；萬洲國際（００２８８）

跌１﹒３３％，報６﹒７元。



＊四中資電信商或遭除牌，中聯通跌近３％＊



外媒報道，美國聯邦通訊委員會可能以國家安全為理由，吊銷在當地營運的４間中資電訊商

牌照，包括：中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、中信集團全資控股的太平洋網絡，以及其

全資子公司ＣｏｍＮｅｔ ＵＳＡ。中聯通（００７６２）半日收跌２﹒７％，報４﹒３２元；

中電信（００７２８）跌２﹒１３％，報２﹒３元。中通信（００５５２）軟１﹒５６％，報５

﹒０４元；中興（００７６３）走低１﹒４２％，報２０﹒９元；中信股份（００２６７）跌２

﹒３７％，報７﹒８４元。

隔晚在美國上市的中概股急挫，香港ＡＴＭＸ個別發展，阿里巴巴（０９９８８）一度低見

２０７﹒４元，半日軟０﹒５６％，報２１１﹒８元。內媒引述消息透露，騰訊（００７００）

為大股東的內地遊戲直播平台鬥魚及虎牙，最快今年底實行合併計劃，騰訊跌０﹒４１％，報４

４０﹒６元。外媒引述消息指，由於印度廠房難以恢復至正常生產水平，小米（０１８１０）被

逼進口部分智能手機至印度，從而承受更高成本，股價走低１﹒７２％，報１２﹒６元。美團（

０３６９０）逆市抽高２﹒０６％，報１６８﹒４元，盤中見１７０﹒１元再創上市新高。



＊美或限制資本流經香港，銀行股捱打＊



美國財長努欽稱，正考慮限制資本經香港流動，以回應北京政府在港訂立國家安全法。本地

銀行股下挫，匯控（００００５）跌２﹒３８％，報３６﹒９５元；同系恆生（０００１１）走

低２﹒８９％，報１２７﹒９元；中銀（０２３８８）跌２﹒０５％，報２３﹒８５元；渣打（

０２８８８）挫４﹒１３％，報４０﹒６５元。東亞（０００２３）跌２﹒３５％，報１８﹒３

元，集團遭大摩下調上半年盈利預測，以反映淨息差疲弱，並降其目標價８％。

人行召開會議，重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈

進行再部署、再推動。濠賭股先急跌後回穩，美高梅（０２２８２）收升１﹒３７％，報１０﹒

３８元；澳博（００８８０）升１﹒４３％，報９﹒２４元；金沙（０１９２８）跌１﹒２２％

，報３２﹒４元；太陽城集團（０１３８３）跌１﹒５９％，報１﹒２４元。大和總研指，隨著

金沙宣布退出，相信銀娛（０００２７）或成為日本綜合度假村的領先者，維持其優於大市評級

，惟將目標價大降近１１％，銀娛逆市升１﹒３１％，報５４﹒２元。（ｎｓ）

