  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2020 09:22

美股暴瀉，港股失二萬四低開５５９點，報２３９２０點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國憂慮第二輪疫情大爆發，三大指數隨即急挫，其中道指暴
瀉千八點，拖累亞洲股市氣氛，日經跌５６７點，首爾指數跌７３點，港股方面亦低開５５９點
，失守二萬四關口。個股方面，金沙（０１９２８）低開近半成，消息指人行堅決斬斷跨境賭博
資金，其他賭股跟隨回落，石油股及本地地產股同樣回吐，信置（０００８３）、新地（０００
１６）低開逾３％。恆生指數開報２３９２０點，跌５５９點或跌２﹒２９％，主板成交３１﹒
３９億元。國企指數報９７５５點，跌１８８點或跌１﹒９０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌３﹒５７％，報３６﹒５元；港交所（００３８８
）跌１﹒８３％，報２８９元；騰訊（００７００）跌１﹒７６％，報４３４﹒６元；中移動（
００９４１）跌１％，報５４﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒８９％，報７０元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３１﹒２０元　　　跌４﹒８８％
　　長和　　（００００１）　　５０﹒６５元　　　跌３﹒８９％
　　信和置業（０００８３）　　　９﹒３１元　　　跌３﹒８２％
　　匯豐控股（００００５）　　３６﹒５０元　　　跌３﹒５７％
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒９３元　　　跌３﹒５６％

　　申洲國際（０２３１３）　　９５﹒００元　　　跌３﹒４６％
　　新地　　（０００１６）　　９６﹒１０元　　　跌３﹒４２％
　　中國人壽（０２６２８）　　１５﹒７６元　　　跌３﹒１９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒６０元　　　跌３﹒１７％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒４０元　　　跌３﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道12/06/2020
《笑傲缸湖》網易之後到京東，炒新股最緊要夠快！
生財有道11/06/2020
《港元匯率》分析料大型新股活動過後　港匯將轉弱至7.78水平
生財有道11/06/2020
【網易歸航】今年首隻中概股網易升近6%　IPO投資者財息兼收
中國故事11/06/2020
《神州經脈》貿協履約仍在軌道　人幣中間價九連升　滬綜指明確跌
生財有道11/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：網易短期目標約136元
FOCUS11/06/2020
【FOCUS】鮑叔派「泡沫通行證」　經濟前景實「無符」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金