美股暴瀉，港股失二萬四低開５５９點，報２３９２０點

《經濟通通訊社１２日專訊》美國憂慮第二輪疫情大爆發，三大指數隨即急挫，其中道指暴

瀉千八點，拖累亞洲股市氣氛，日經跌５６７點，首爾指數跌７３點，港股方面亦低開５５９點

，失守二萬四關口。個股方面，金沙（０１９２８）低開近半成，消息指人行堅決斬斷跨境賭博

資金，其他賭股跟隨回落，石油股及本地地產股同樣回吐，信置（０００８３）、新地（０００

１６）低開逾３％。恆生指數開報２３９２０點，跌５５９點或跌２﹒２９％，主板成交３１﹒

３９億元。國企指數報９７５５點，跌１８８點或跌１﹒９０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌３﹒５７％，報３６﹒５元；港交所（００３８８

）跌１﹒８３％，報２８９元；騰訊（００７００）跌１﹒７６％，報４３４﹒６元；中移動（

００９４１）跌１％，報５４﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒８９％，報７０元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３１﹒２０元 跌４﹒８８％

長和 （００００１） ５０﹒６５元 跌３﹒８９％

信和置業（０００８３） ９﹒３１元 跌３﹒８２％

匯豐控股（００００５） ３６﹒５０元 跌３﹒５７％

中海油 （００８８３） ８﹒９３元 跌３﹒５６％



申洲國際（０２３１３） ９５﹒００元 跌３﹒４６％

新地 （０００１６） ９６﹒１０元 跌３﹒４２％

中國人壽（０２６２８） １５﹒７６元 跌３﹒１９％

吉利汽車（００１７５） １１﹒６０元 跌３﹒１７％

中石化 （００３８６） ３﹒４０元 跌３﹒１３％

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