《盤後部署》港股難守二萬四，淡友反撲是時機

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股暴道指瀉千八點，市場擔心美國將爆發第二波疫情，

消息拖累亞洲股市今日走弱，恆指今日低開逾五百點兼失守二萬四關口，惟開市後港股跌幅收窄

，重上關口之上，並維持逾３００點跌幅。個股方面，受油價影響，本港「三桶油」成捱沽對象

，中海油（００８８３）跌近半成，為表現最差之藍籌，本地銀行一同下挫，恆生

（０００１１）及匯控（００００５）跌逾１％。最終恆指收報２４３０１點，跌１７８點或跌

０﹒７３％，主板成交１１５４﹒３８億元。國企指數報９８３２，跌１１２點或跌１﹒１３％

。

內地Ａ股走勢靠穩，上證綜指收報２９１９點，跌１點；深證成指收報１１２５１點，升８

點。兩市合共成交６９９２﹒３９人民幣。



＊中金歸納美股三大跌因，美財長指不會讓經濟停擺＊



市場對於美國再迎來第二輪疫情心有餘悸，因全國陷入工商停頓，令經濟完全受創，而大行

中金發表研究報告，歸納了美股三大下跌原因。首先，美國部分州份如德州、佛羅里達州近期疫

情加重，對於第二輪疫情擔憂，而美國經濟反彈來自５月開始的復工效應；聯儲局議息符合預期

，但未提供更多政策支持，資產購買力度難以加大；市場過去兩周快速反彈，納指甚至創出新高

，令股市攀升高位甚至超買狀態。

對於美國經濟會否再次進入停擺，美國財長姆努欽表示，就算出現第二波疫情，美國政府亦

不應讓經濟再次陷入停擺，因為會令美國造成更大傷害，除了因為經濟問題外，還會導致醫療問

題。他相信特朗普敦促各州開放隔離措施是正確選擇，而目前檢測及追蹤效果正在改善，人們對

控制疫情的認識也更多，因此無必要停擺。



＊港股短期再度下挫機會大，吼重磅股Ｐｕｔ輪＊



雖然道指期貨目前有反彈跡象，但不意味美國疫情可以受控，事實上，在美國重啟經濟時候

已經有不少分析師提醒，重啟經濟必然帶來第二波疫情，惟美國經濟陷入停頓的傷害，對比起疫

情還要嚴重，因此華府無可奈可之下必須重啟。預計今晚美股將會迎來輕微反彈，但或許是淡友

反撲的機會，想開淡倉的投資者可以考慮小注入市，預計港股短期內難守二萬四。重磅股必然成

為捱沽對象，相關的Ｐｕｔ輪或者也是一個不錯的選擇，對比起期指及恆指衍生工具值博率更高

。（ｕｌ）

