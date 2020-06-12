【華為風波】中國駐加拿大大使：美國利用孟晚舟案製造中加摩擦

《經濟通通訊社１２日專訊》中國駐加拿大大使叢培武周四（１１日）表示，美國正利用華

為副董事長兼財務總監孟晚舟案，製造中國與加拿大之間的摩擦。

叢培武亦提到美國總統特朗普在２０１８年底的言論，指稱孟晚舟一案其實是政治事件，而

非單純的司法案件，並認為美國借題發揮打壓中國高科技公司而策劃的事件。（ａｌ）

