【華為風波】中國駐加拿大大使：美國利用孟晚舟案製造中加摩擦

《經濟通通訊社１２日專訊》中國駐加拿大大使叢培武周四（１１日）表示，美國正利用華
為副董事長兼財務總監孟晚舟案，製造中國與加拿大之間的摩擦。
叢培武亦提到美國總統特朗普在２０１８年底的言論，指稱孟晚舟一案其實是政治事件，而
非單純的司法案件，並認為美國借題發揮打壓中國高科技公司而策劃的事件。（ａｌ）
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