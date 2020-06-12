【英國脫歐】英國同意與歐盟制定更緊密自貿談判時間表

《經濟通通訊社１２日專訊》英國政府周四（１１日）發表聲明指，同意就下月與歐盟的自

由貿易談判制定更密集時間表，並將包括在倫敦、布魯塞爾舉行的正式談判及小規模小組會議，

但前提是需要公共衛生指引允許。

另外歐洲理事會主席米歇爾發言人周四表示，英國首相約翰遜將於下周一（１５日）下午與

歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲議會主席薩索裡及米歇爾舉行電話會議。



＊傳英國放棄與歐盟實施全面邊境檢查＊



而據英國《金融時報》報道指，英國已放棄明年與歐盟實施全面邊境檢查的計劃，因為英國

面臨商界壓力，要求不要加劇疫情已造成的混亂。

報道指，英國將改為在多佛等港口對入境的歐盟貨物實行暫時的寬鬆政策，而無論是否與歐

盟達成脫歐自由貿易協議，政策都會實施。

報道又引述官員消息指，從英國流向歐盟的貨物，在進入法國時可能面臨全面檢查。英國下

月加大因應「硬脫歐」的準備工作前，最早將於今日宣布有關邊境檢查的決定。

目前預計將與去年９月的「硬脫歐」安排類似，優先考慮貨物流動，而非邊境手續。農產品

不會進入口岸或口岸附近的邊境檢查站，動物產品可能不會被立即要求提供健康證明。



＊法國要求歐盟在漁業談判上更強硬＊



法國國民議會歐洲事務委員會周四（１１日）批准的報告呼籲，馬克龍政府應奮戰到底，保

住法國漁民在英國水域捕撈的權利，並呼籲歐盟在談判中對漁業問題堅持強硬立場，或限制歐盟

首席談判代表巴尼爾在談判中作出妥協的空間。

據文件指，法國議會要求歐盟必須保證不會為了挽救其他行業而犧牲掉漁業，並敦促馬克龍

政府為英國「硬脫歐」作更多準備，因為這是最有可能出現的情況。（ａｌ）

