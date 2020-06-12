【全球放水】傳華府計劃下月底磋商下一輪抗疫紓困方案

《經濟通通訊社１２日專訊》有傳華府與共和黨國會代表決定於下月底才會就第四輪抗疫紓
困措施方案展開磋商，或因國會參眾兩院議員將於下月底結束休會重返國會山莊。
不過早前公布的上月非農就業人口意外增加２５０﹒９萬，表現遠勝預期，加上失業率初值
修正為１６﹒３％，顯示經濟並沒有想像中差，華府或不急於推出新一輪救助。（ａｌ）
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