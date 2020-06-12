【貿易再戰】參議院提出新法案，進一步懲罰中國竊取美國技術

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國會參議院周四（１１日）提出新法案，要求總統特朗普
更有系統地懲罰中國竊取美國技術的行動。
法案要求總統定期向國會更新有關竊取美國重要商業機密的外國公司及個人的最新信息，並
規定包括經濟制裁在內的相應懲罰，打擊中國利用非法手段獲取快速技術進步的途徑。
不過中方一再堅稱，美方出於政治原因誇大竊取知識產權的問題，並認為有關中國從事工業
間諜活動的指控毫無根據。（ａｌ）
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