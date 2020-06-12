【新冠肺炎】美藥商Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗開發下月啟動最終階段試驗

《經濟通通訊社１２日專訊》美國疫苗製藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ周四（１１日）表示，其新冠

肺炎疫苗預計將由下月開始啟動最終階段的臨床試驗，並將有３萬人參與，並將與美國國家過敏

癥和傳染病研究所協作下開展。

聲明又指，今次主要目標是顯示疫苗可以預防接種者，出現新冠肺炎病徵，第二個目標是顯

示疫苗可以防止接種者成為重症患者。（ａｌ）

