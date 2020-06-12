【美伊衝突】美伊政府發布聯合聲明，美國將繼續減少駐伊美軍

《經濟通通訊社１２日專訊》美國和伊拉克政府周四（１１日）舉行戰略對話會談後發表聯
合聲明表示，兩國鑒於在消除伊斯蘭國（ＩＳＩＳ）威脅方面取得重大進展，故美國於未來數個
月將繼續從伊拉克撤離軍隊，並討論剩餘部隊的角色，並將把焦點轉向發展基於強大共同利益的
雙邊安全關係，兩國亦將於下月於華盛頓繼續舉行會議開展對話。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道12/06/2020
《笑傲缸湖》網易之後到京東，炒新股最緊要夠快！
|生財有道11/06/2020
《港元匯率》分析料大型新股活動過後 港匯將轉弱至7.78水平
|生財有道11/06/2020
【網易歸航】今年首隻中概股網易升近6% IPO投資者財息兼收
|中國故事11/06/2020
《神州經脈》貿協履約仍在軌道 人幣中間價九連升 滬綜指明確跌
|生財有道11/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：網易短期目標約136元
|FOCUS11/06/2020
【FOCUS】鮑叔派「泡沫通行證」 經濟前景實「無符」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰