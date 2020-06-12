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12/06/2020 10:29

【美伊衝突】美伊政府發布聯合聲明，美國將繼續減少駐伊美軍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國和伊拉克政府周四（１１日）舉行戰略對話會談後發表聯
合聲明表示，兩國鑒於在消除伊斯蘭國（ＩＳＩＳ）威脅方面取得重大進展，故美國於未來數個
月將繼續從伊拉克撤離軍隊，並討論剩餘部隊的角色，並將把焦點轉向發展基於強大共同利益的
雙邊安全關係，兩國亦將於下月於華盛頓繼續舉行會議開展對話。（ａｌ）

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