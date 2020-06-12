【美國大選】最新美國民調顯示特朗普民望創５２周新低

《經濟通通訊社１２日專訊》據美國民調數據網站ＲｅａｌＣｌｅａｒＰｏｌｉｔｉｃｓ最
新民調結果顯示，由上月或至本月初期間，全美不支持總統特朗普的比率高達５５﹒１％，創
５２周新新，亦比上年１０月眾議院特朗普啟動彈劾調查時，創下高位５５％略高，支持比率占
比則僅４２﹒１％，而史上未曾有支持率低於４８％的在任總統可以連任。
不過據蓋洛普（Ｇａｌｌｕｐ）於上屆總統大選的民調，特朗普不支持率達至歷史新高，但
他最後依然成功當選。（ａｌ）
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