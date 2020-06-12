《外圍頭條》傳埃克森美孚考慮重售北海油田，雀巢擬售樽裝水業務

《經濟通通訊社１２日專訊》有傳埃克森美孚考慮重新出售北海油田權益，雀巢亦計劃出售

樽裝水業務，亦是外媒今日關注焦點。

據《紐約時報》引述知情人士報道指，美國石油公司埃克森美孚考慮重啟出售英國北海油田

權益的交易，主要因為油價疲軟及疫情爆發。

消息指埃克森美孚最近數周已與許多潛在買家進行洽商，以評估對該投資的興趣，如果最終

潛在買家們興趣不大，公司或不啟動出售程序。

消息又指埃克森美孚希望通過今次出售籌集超過２０億美元資金，不過暫時未知公司對該油

田權益的作價。

消息補充埃克森美孚計劃在未來數年內在全球出售逾２５０億美元資產以釋放現金，並僅專

注於數個大型項目，目前亦已重新考慮出售阿塞拜疆油田權益。



＊雀巢擬售樽裝水業務＊



瑞士食品企業雀巢計劃出售北美大部分樽裝水業務，包括Ｐｏｌａｎｄ Ｓｐｒｉｎｇ、

Ｐｕｒｅ Ｌｉｆｅ等品牌，主要為了進一步配合消費者口味，並將於明年初完成出售策略性評

估。

據《華爾街日報》報道指雀巢希望專注於Ｓａｎ Ｐｅｌｌｅｇｒｉｎｏ、Ｐｅｒｒｉｅｒ

等帶來高增長的高檔次國際品牌，以及專注發展含咖啡因的樽裝水業務。

雖然今次出售的樽裝水業務近年出現增長放緩，上年增幅更僅達０﹒２％，但上年該業務收

入達３４億瑞士法郎，佔集團整體樽裝水業務收入一半。

市場估計樽裝水銷售的壓力是來自於民眾對塑膠廢物及運輸的關注，目前部分美國環保人士

已主張飲用水喉水。



＊索尼料年底推ＰＳ５＊



日本索尼隔晚於線上直播發表會公布更多有關ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ ５（ＰＳ５）的資

訊，並預料今年年底將會正式推出該遊戲機，同步發售新遊戲。

據美國有線電視新聞報道指，索尼於會上正式確認ＰＳ５有兩個版本，除了傳統有光碟機的

版本外，另外新增一款沒有光碟機的版本，意味所有遊戲將透過互聯網下載，估計價錢將會較低

，不過索尼並沒有透露售價。

而在外觀上，ＰＳ５有別於過往黑色的機身，而是採用白中帶黑的曲線機身設計，而其他配

件的主色亦一律採用白色。

索尼亦在會上展示ＰＳ５的新功能，包括３Ｄ環迴立體聲、４Ｋ藍光播放等。（ａｌ）

