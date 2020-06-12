【油市博奕】巴克萊上調今年石油預測，下半年供不應求或更嚴重

《經濟通通訊社１２日專訊》據巴克萊銀行最新報告上調今年石油預測，因為今年下半年可
能出現更嚴重的供不應求。
布蘭特原油和紐約原油的今年預測分別為每桶４１美和每桶３７美元，而明年預測則維持不
變，分別為每桶５３美元和每桶５０美元。
另外考慮到美國產量可能加快恢復，預計今年下半年的供不應求平均約每桶１００萬桶。不
過基本面的變化速度可能會顯著放緩，需求的逐步改善將取決於消費者，而不是放寬限制。
（ａｌ）
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