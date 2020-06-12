【國安立法】美國共和黨制定報告，建議制裁韓正、汪洋等中國官員

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國會逾百名共和黨議員今日公布名為《強化美國以及應對

全球威脅》的安全報告，建議制裁多名涉及港區國安法的中國官員，如中共中央政治局常委韓正

、全國政協主席汪洋、港澳辦主任夏寶龍等。

報告又建議制裁可據美國《全球馬格尼茨基人權問責法》授權美國總統對參與嚴重侵犯人權

、重大腐敗行為的個人或實體實施制裁，包括禁止入境、凍結資產、禁止資產交易等。

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