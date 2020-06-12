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即市新聞

12/06/2020 09:23

《異動股》金沙開跌近５％，人行稱堅決斬斷跨境賭博資金鏈

　　《經濟通通訊社１２日專訊》金沙中國（０１９２８）開跌４﹒８８％，報３１﹒２元，穿
十天（３２﹒２８元）、廿天線（３１﹒２８５元）暫為表現最差藍籌。
　　人行召開會議，重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈
進行再部署、再推動。人民銀行副行長范一飛指出，加強金融監管工作、斬斷涉賭資金鏈路，是
黨中央交辦的一項重大政治任務，各單位要牢固樹立並認真貫徹總體國家安全觀，把斬斷跨境賭
博資金鏈作為堅決打贏防範化解重大金融風險「攻堅戰」的重要任務。
　　美高梅（０２２８２）發行５年期５億美元５﹒２５％優先票據，開跌２﹒５４％，報９﹒
９８元。
　　其他濠賭股亦走低，銀河娛樂（０００２７）跌１﹒６８％，報５２﹒６元；新濠國際（０
０２００）跌３﹒８９％，報１５﹒８２元。
　　恆生指數開報２３９２０，跌５５９點或跌２﹒２９％。國企指數報９７５５，跌１８８點
或跌１﹒９０％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國　（０１９２８）　　　３１﹒２０元　　　跌４﹒８８％
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　５２﹒６０元　　　跌１﹒６８％
　　新濠國際　（００２００）　　　１５﹒８２元　　　跌３﹒８９％
　　澳博控股　（００８８０）　　　　８﹒９０元　　　跌２﹒３１％
　　永利澳門　（０１１２８）　　　１４﹒３０元　　　跌４﹒０３％
　　美高梅中國（０２２８２）　　　　９﹒９８元　　　跌２﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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