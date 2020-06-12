《異動股》金沙開跌近５％，人行稱堅決斬斷跨境賭博資金鏈

《經濟通通訊社１２日專訊》金沙中國（０１９２８）開跌４﹒８８％，報３１﹒２元，穿

十天（３２﹒２８元）、廿天線（３１﹒２８５元）暫為表現最差藍籌。

人行召開會議，重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈

進行再部署、再推動。人民銀行副行長范一飛指出，加強金融監管工作、斬斷涉賭資金鏈路，是

黨中央交辦的一項重大政治任務，各單位要牢固樹立並認真貫徹總體國家安全觀，把斬斷跨境賭

博資金鏈作為堅決打贏防範化解重大金融風險「攻堅戰」的重要任務。

美高梅（０２２８２）發行５年期５億美元５﹒２５％優先票據，開跌２﹒５４％，報９﹒

９８元。

其他濠賭股亦走低，銀河娛樂（０００２７）跌１﹒６８％，報５２﹒６元；新濠國際（０

０２００）跌３﹒８９％，報１５﹒８２元。

恆生指數開報２３９２０，跌５５９點或跌２﹒２９％。國企指數報９７５５，跌１８８點

或跌１﹒９０％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國 （０１９２８） ３１﹒２０元 跌４﹒８８％

銀河娛樂 （０００２７） ５２﹒６０元 跌１﹒６８％

新濠國際 （００２００） １５﹒８２元 跌３﹒８９％

澳博控股 （００８８０） ８﹒９０元 跌２﹒３１％

永利澳門 （０１１２８） １４﹒３０元 跌４﹒０３％

美高梅中國（０２２８２） ９﹒９８元 跌２﹒５４％

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（ｎｓ）

