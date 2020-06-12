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即市新聞

12/06/2020 09:23

《異動股》康寧傑瑞跌逾３％，遭股東減持１４５０萬股

　　《經濟通通訊社１２日專訊》康寧傑瑞製藥－Ｂ（０９９６６）現價跌３﹒１４％，報１６
﹒６６元；成交約２６８２萬股，涉資４﹒４２億元。
　　康寧傑瑞生物製藥其中一名控股股東Ｒｕｂｙｍａｂ　Ｌｔｄ﹒已與大摩訂立配售協議，配
售１４５０萬股，佔集團已發行股本約１﹒５５％，每股作價１６﹒５０元，較上日收市價１７
﹒２元折讓４﹒０７％。
　　現時，恆生指數報２３９２０點，跌５５９點或跌２﹒２９％，主板成交３１﹒３９億元。
國企指數報９７５５點，跌１８８點或跌１﹒９０％。
　　上證綜合指數報２８７６點，跌４４點或跌１﹒５１％，成交４２﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０１７點，跌２２６點或跌２﹒０１％，成交６６﹒５２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康寧傑瑞（０９９６６）　　　１６﹒６６元　　　跌３﹒１４％
　　信達生物（０１８０１）　　　４６﹒６０元　　　跌２﹒５１％
　　歌禮製藥（０１６７２）　　　　２﹒９５元　　　無升跌
　　東曜藥業（０１８７５）　　　　４﹒２８元　　　無升跌
　　啓明醫療（０２５００）　　　５７﹒１５元　　　跌２﹒４７％
　　基石藥業（０２６１６）　　　　９﹒３７元　　　無升跌
　　復宏漢霖（０２６９６）　　　４２﹒７５元　　　無升跌
　　中國抗體（０３６８１）　　　　３﹒４０元　　　跌６﹒０８％
　　康希諾　（０６１８５）　　１７５﹒００元　　　跌３﹒５８％
　　康方生物（０９９２６）　　　２７﹒６５元　　　跌２﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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