《異動股》康寧傑瑞跌逾３％，遭股東減持１４５０萬股

《經濟通通訊社１２日專訊》康寧傑瑞製藥－Ｂ（０９９６６）現價跌３﹒１４％，報１６

﹒６６元；成交約２６８２萬股，涉資４﹒４２億元。

康寧傑瑞生物製藥其中一名控股股東Ｒｕｂｙｍａｂ Ｌｔｄ﹒已與大摩訂立配售協議，配

售１４５０萬股，佔集團已發行股本約１﹒５５％，每股作價１６﹒５０元，較上日收市價１７

﹒２元折讓４﹒０７％。

現時，恆生指數報２３９２０點，跌５５９點或跌２﹒２９％，主板成交３１﹒３９億元。

國企指數報９７５５點，跌１８８點或跌１﹒９０％。

上證綜合指數報２８７６點，跌４４點或跌１﹒５１％，成交４２﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１１０１７點，跌２２６點或跌２﹒０１％，成交６６﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康寧傑瑞（０９９６６） １６﹒６６元 跌３﹒１４％

信達生物（０１８０１） ４６﹒６０元 跌２﹒５１％

歌禮製藥（０１６７２） ２﹒９５元 無升跌

東曜藥業（０１８７５） ４﹒２８元 無升跌

啓明醫療（０２５００） ５７﹒１５元 跌２﹒４７％

基石藥業（０２６１６） ９﹒３７元 無升跌

復宏漢霖（０２６９６） ４２﹒７５元 無升跌

中國抗體（０３６８１） ３﹒４０元 跌６﹒０８％

康希諾 （０６１８５） １７５﹒００元 跌３﹒５８％

康方生物（０９９２６） ２７﹒６５元 跌２﹒３０％

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（ｆｚ）

