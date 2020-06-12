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即市新聞

12/06/2020 09:37

《異動股》傳美國或吊銷在美牌照，中聯通、中電信齊挫近３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國聯通（００７６２）現價跌２﹒７％，報４﹒３２元；成
交約３６４萬股，涉資１５８８萬元。
　　美國傳媒報道，美國聯邦通訊委員會可能基於國家安全為理由，吊銷在當地營運的４間中資
電信商的牌照。該四間公司包括：中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、中信集團全資控股的
太平洋網絡，以及其全資子公司ＣｏｍＮｅｔ　ＵＳＡ。
　　近月當地監管部門、美國國會和特朗普政府對中資電訊公司的審查越趨嚴格。中國電信在本
星期初曾因此提交陳述書，表示該公司一直配合美國執法機構，以及國家安全機構的調查要求。
　　中國電信（００７２８）續走低２﹒５５％，報２﹒２９元。
　　現時，恆生指數報２３９４７，跌５３２點或跌２﹒１８％，主板成交９５﹒３５億元。國
企指數報９７６５，跌１７９點或跌１﹒８０％。
　　上證綜合指數報２８８５，跌３５點或跌１﹒２１％，成交２８６﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０９３，跌１５０點或跌１﹒３３％，成交４４４﹒８２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中通服　（００５５２）　　　５﹒０４元　　　跌１﹒５６％
　　中國電信（００７２８）　　　２﹒２９元　　　跌２﹒５５％
　　中國聯通（００７６２）　　　４﹒３２元　　　跌２﹒７０％
　　中興通訊（００７６３）　　２０﹒６５元　　　跌２﹒５９％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　１﹒４８元　　　跌１﹒９９％
　　中國移動（００９４１）　　５４﹒２０元　　　跌１﹒００％
　　協同通信（０１６１３）　　　０﹒５４元　　　無升跌
　　南方通信（０１６１７）　　　２﹒２８元　　　無升跌
　　京信通信（０２３４２）　　　３﹒０６元　　　跌１﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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