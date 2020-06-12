《異動股》傳美國或吊銷在美牌照，中聯通、中電信齊挫近３％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國聯通（００７６２）現價跌２﹒７％，報４﹒３２元；成

交約３６４萬股，涉資１５８８萬元。

美國傳媒報道，美國聯邦通訊委員會可能基於國家安全為理由，吊銷在當地營運的４間中資

電信商的牌照。該四間公司包括：中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、中信集團全資控股的

太平洋網絡，以及其全資子公司ＣｏｍＮｅｔ ＵＳＡ。

近月當地監管部門、美國國會和特朗普政府對中資電訊公司的審查越趨嚴格。中國電信在本

星期初曾因此提交陳述書，表示該公司一直配合美國執法機構，以及國家安全機構的調查要求。

中國電信（００７２８）續走低２﹒５５％，報２﹒２９元。

現時，恆生指數報２３９４７，跌５３２點或跌２﹒１８％，主板成交９５﹒３５億元。國

企指數報９７６５，跌１７９點或跌１﹒８０％。

上證綜合指數報２８８５，跌３５點或跌１﹒２１％，成交２８６﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１１０９３，跌１５０點或跌１﹒３３％，成交４４４﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服 （００５５２） ５﹒０４元 跌１﹒５６％

中國電信（００７２８） ２﹒２９元 跌２﹒５５％

中國聯通（００７６２） ４﹒３２元 跌２﹒７０％

中興通訊（００７６３） ２０﹒６５元 跌２﹒５９％

中國鐵塔（００７８８） １﹒４８元 跌１﹒９９％

中國移動（００９４１） ５４﹒２０元 跌１﹒００％

協同通信（０１６１３） ０﹒５４元 無升跌

南方通信（０１６１７） ２﹒２８元 無升跌

京信通信（０２３４２） ３﹒０６元 跌１﹒２９％

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（ｙｋ）

