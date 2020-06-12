《異動股》周大福逆市漲超３％，全年純利跌逾三成仍獲大行升價

《經濟通通訊社１２日專訊》周大福（０１９２９）現價逆市升３﹒３１％，報６﹒８７元

，盤中高見６﹒９元；成交約２５８萬股，涉資１７１３萬元，主動買盤７４％。

周大福公布，截至今年３月３１日止年度，純利按年跌３６﹒６％至２９﹒０１億元，每股

盈利０﹒２９元，派末期息０﹒１２元，全年股息 ０﹒２４元。集團執行董事鄭炳熙預期，全

年的收入能錄得高單位數或低雙位數的增長。

大行匯證、富瑞及麥格理在績後齊上調目標價。其中，匯證將目標價由６﹒５０元升逾三成

至８﹒５０元，評級由持有升至買入。

現時，恆生指數報２４１７４點，跌３０５點或跌１﹒２５％，主板成交３４８﹒２２億元

。國企指數報９８２８點，跌１１６點或跌１﹒１７％。

上證綜合指數報２８９８點，跌２１點或跌０﹒７５％，成交９３４﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１１１６９點，跌７４點或跌０﹒６６％，成交１４８１﹒８３億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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周大福 （０１９２９） ６﹒８７０元 升３﹒３１％

周生生 （００１１６） ８﹒１８０元 跌０﹒６１％

東方表行（００３９８） １﹒８７０元 無升跌

謝瑞麟 （００４１７） ０﹒９００元 無升跌

六福集團（００５９０） １４﹒９８０元 跌１﹒５８％

力世紀 （００８６０） ０﹒３９５元 無升跌

英皇鐘錶（００８８７） ０﹒１２３元 無升跌

勵時集團（０１３２７） ０﹒１２５元 無升跌

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（ｆｚ）

