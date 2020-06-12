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即市新聞

12/06/2020 10:11

《異動股》周大福逆市漲超３％，全年純利跌逾三成仍獲大行升價

　　《經濟通通訊社１２日專訊》周大福（０１９２９）現價逆市升３﹒３１％，報６﹒８７元
，盤中高見６﹒９元；成交約２５８萬股，涉資１７１３萬元，主動買盤７４％。
　　周大福公布，截至今年３月３１日止年度，純利按年跌３６﹒６％至２９﹒０１億元，每股
盈利０﹒２９元，派末期息０﹒１２元，全年股息　０﹒２４元。集團執行董事鄭炳熙預期，全
年的收入能錄得高單位數或低雙位數的增長。
　　大行匯證、富瑞及麥格理在績後齊上調目標價。其中，匯證將目標價由６﹒５０元升逾三成
至８﹒５０元，評級由持有升至買入。
　　現時，恆生指數報２４１７４點，跌３０５點或跌１﹒２５％，主板成交３４８﹒２２億元
。國企指數報９８２８點，跌１１６點或跌１﹒１７％。
　　上證綜合指數報２８９８點，跌２１點或跌０﹒７５％，成交９３４﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１６９點，跌７４點或跌０﹒６６％，成交１４８１﹒８３億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　周大福　（０１９２９）　　　６﹒８７０元　　　升３﹒３１％
　　周生生　（００１１６）　　　８﹒１８０元　　　跌０﹒６１％
　　東方表行（００３９８）　　　１﹒８７０元　　　無升跌
　　謝瑞麟　（００４１７）　　　０﹒９００元　　　無升跌
　　六福集團（００５９０）　　１４﹒９８０元　　　跌１﹒５８％
　　力世紀　（００８６０）　　　０﹒３９５元　　　無升跌
　　英皇鐘錶（００８８７）　　　０﹒１２３元　　　無升跌
　　勵時集團（０１３２７）　　　０﹒１２５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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