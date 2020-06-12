【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３０﹒２億人幣，買騰訊建行沽融創國壽

《經濟通通訊社１２日專訊》市場憂慮美國爆第二波疫情，加上聯儲局料經濟要多年才能走

出疫情，隔晚美股下瀉，拖累恆指低開５５９點，甫開曾挫５８５點，見２３８９５點，見６月

２日以來低位。不過美股期貨亞洲時段反彈，推動港股跌幅收窄，中午跌３１７點。下午尾段在

本地地產股發力下，跌幅曾縮至１６２點，見２４３１７點全日高。恆指最終收報２４３０１點

，跌１７８點或０﹒７％，連跌三日累吐７５５點或３％。

按額度計算，北水全日淨流入３０﹒２億元人民幣，增加１１０﹒８％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、威高股份（０１０６６）；淨

賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、中國人壽（０２６２８）、海底撈（０６８６２）

。

主板成交１１５４﹒３８億元減少１９％。其中港股通成交１７１﹒６億元，佔總成交

１４﹒９％。



＊北水大增逾倍，續買騰訊＊



跌市下新經濟股仍有資金流入支持，騰訊（００７００）微跌０﹒３２％，報４４１元；北

水淨買入５億元。

建設銀行跌１﹒２７％報６﹒２元，北水淨買入２﹒６億元。

威高宣布，公司建議分拆威高骨科及其普通股於上海證券交易所科創板獨立上市，威高股份

升４﹒２５％報１６﹒６８元，北水淨買入１﹒５億元。

融創中國跌０﹒１４％報３４﹒５元，北水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒９６

建設銀行 （００９３９） ２﹒５９

威高股份 （０１０６６） １﹒４９

微盟集團 （０２０１３） １﹒２９

美團點評 （０３６９０） １﹒２２



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －１﹒８６

中國人壽 （０２６２８） －１﹒４２

海底撈 （０６８６２） －０﹒５３

阿里健康 （００２４１） －０﹒５１

小米集團 （０１８１０） －０﹒３８

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（ｃａ）

