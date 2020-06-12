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即市新聞

12/06/2020 08:28

【國安立法】消息指內容或下周曝光，料最快月底通過

　　港區國安法目前一直未有具體內容，據悉，涉及國安法內容的草案有機會下周曝光，提交全
國人大常委會討論。
　　熟悉中方消息人士透露，中央就今次港區國安法立法，一直做足沙盤推演，結論是放棄立法
無助中美博弈降溫，盡快立法反而有助香港長治久安。
　　人大常委會會議將於６月１８日至２０日（下周四至周六）在北京舉行，雖然議程暫時未有
包括港區國安法；但據了解，屆時有機會討論國安法細節的草案，然後有諮詢工作，最快月底通
過立法。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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