【新冠肺炎】彭斯：未見示威致疫情惡化

新冠肺炎在美國的確診人數突破２００萬，近期每日增速維持２萬人左右，但恐怕又迎來第

二波疫情爆發，２１個州份的新增確診人數重新上升，當中９州更錄得入院人數回升。

哈佛專家預料，美國死亡人數遠遠未見頂，３個月後恐由現時約１１﹒５萬升至２０萬。

副總統彭斯嘗周四（１１日）試派定心丸，強調看不到示威導致疫情惡化，稱示威已持續兩

周，但未見確診速度明顯增加，他稱大部分示威者都有戴口罩及遵守社交距離。

《香港經濟日報》

