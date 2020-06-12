【國歌法】國歌法今生效，警員獲發執法指引

示威活動近日復燃，而特首林鄭月娥昨日（１１日）已正式落實簽署《國歌法》，有關條例

今日即時生效。

據悉，警方今日會向警員發出有關《國歌法》的執法指引。

林鄭昨日表明，期望市民自覺尊重國歌，因此推廣工作至為重要，教育局將更新學與教資源

，以通告形式向學校發指示，支援學校教導學生。《香港經濟日報》

