【國歌法】國歌法今日生效，消息指警方主要針對故意侮辱國歌行為

《經濟通通訊社１２日專訊》政府今日將《國歌條例》刊憲，即日起生效。消息指，警方發

出內部指引，主要是針對故意侮辱國歌行為，會視乎情況採取執法行動，如果有需要，亦會徵詢

律政司意見。

據悉，警方已經向警員發出執法指引，昨日亦舉行內部簡報會，向警員交代條例的具體內容

及執法方式等。（ｂｉ）（ｚｚ）

