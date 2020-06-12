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12/06/2020 11:14

【國歌法】香港眾志鄭家朗等３人違權力及特權條例，各判罰１千元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》香港眾志副主席鄭家朗等３人被控去年國歌法公聽會期間，在
立法會會議廳未有遵守秩序，被裁定違反立法會權力及特權條例罪成，各被罰款１０００元。
　　控罪指，鄭家朗與眾志成員吳嘉兒及另一名眾志成員何秀儀，於去年３月１６日國歌法公聽
會上衝向主席台抗議，其間有保安倒地。法庭裁定３人違反立法會權力及特權條例，各被罰款
１０００元。
　　至於何秀儀另外被控的一項普通襲擊罪，指她涉嫌襲擊一名男保安，就被裁定罪名不成立。
（ｃｗ）

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