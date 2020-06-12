【新冠肺炎】祿泉樓群組新增一宗確診，打破連續七日零本港感染

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心正調查一

宗新增２０１９冠狀病毒病確診個案，５８歲女病人（為第１１０９宗個案）是５月３１日確診

第１０８４宗個案３４歲女病人的姑奶及第１０８５宗個案５６歲男病人的姐姐，三人居於沙田

瀝源邨祿泉樓。本港連續七日零本港感染「斷纜」，至今本港個案累計１１０９宗（包括

１１０８宗確診個案和一宗疑似個案）。

最新個案的病人因被列作密切接觸者於５月３１日被安排入住檢疫中心，在等候入住期間出

現發燒，同日被送往威爾斯親王醫院接受測試。她其後退燒並於６月２日出院及轉送檢疫中心，

在檢疫中心期間一直沒有出現病徵。病人昨日（１１日）在結束檢疫前提交的深喉唾液樣本，證

實對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒２呈陽性反應，並由檢疫中心送往威爾斯親王醫院接受治

療，情況穩定。

同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。

截至今日下午四時，衞生防護中心於祿泉樓共收回１３９７個深喉唾液樣本瓶，當中六個因為樣

本滲漏需要再次提交，１３９１個樣本已完成２０１９冠狀病毒病檢測，除６月２日公布四個呈

陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

截至今日下午四時，中心共收回及檢測２１２０個葵聯？聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽性反應

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