《再戰明天》鮑威爾下周出席兩院聽證會，內地公布工業及零售數據

《經濟通通訊社１２日專訊》下周，美聯儲主席鮑威爾出席參議院及眾議院金融委員會視頻

聽證會，就美聯儲的半年度貨幣政策報告作證。

此外，下周亦要留意澳洲央行公布６月貨幣政策會議的會議記錄，和日本央行公布４月２７

日與５月２２日貨幣政策會議之會議記錄。



＊鮑威爾下周出席兩院聽證會＊



本港時間下周一（１５日）早上４：００ａｍ，在外圍重要經濟活動上，法國總統馬克龍就

新冠疫情後的政策議題發表電視演說。

下周一，日本央行舉行貨幣政策會議（至１６日）。此外，歐盟與英國官員於歐元區峰會前

開會，評估英退談判進展



＊內地公布工業生產及零售銷售，美公布紐約儲行製造業指數＊



在數據方面，下周一１０：００ｐｍ，中國公布５月城鎮固定資產投資（年初至今），年率

跌幅料由１０﹒３％收窄至６％；５月工業生產年率料由３﹒９％升上５％；５月工業生產（年

初至今）年率跌幅料由下滑４﹒９％收窄至３％。內地５月零售銷售（年初至今）年率跌幅料由

１６﹒２％收窄至１３﹒５％；零售銷售年率跌幅料由７﹒５％收窄至２％。

１２：３０ｐｍ，日本４月第三產業指數，月率跌幅料由４﹒２％擴大至７﹒１％。

８：３０ｐｍ，美國６月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料跌幅由４８﹒５降至２８﹒８。



＊大家樂派業績＊



在本港，下周一，大家樂集團（００３４１）、移動互聯（中國）（０１４３９）和卓珈控

股（０１８２７）等公布業績。（ｈｏ）

