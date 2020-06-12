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12/06/2020 18:00

【新冠肺炎】開源控股（１２１５）旗下巴黎酒店將延遲至７月重開

　　《經濟通通訊社１２日專訊》開源控股（０１２１５）公布，法國的衛生緊急狀態已延長至
今年７月１０日，鑑於旗下巴黎酒店大部分客戶均來自美國及中東，倘法國於６月中旬放寬邊境
禁令，亦未必能立即吸引大量客房預訂。因此，經審慎周詳考慮後，集團已決定將酒店的重新開
放日期延遲至７月，惟須視當時情況而定。
　　集團將繼續監察新型冠狀肺炎疫情的發展，並將評估其運營及財務表現之影響。（ｙｗ）

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