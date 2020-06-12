【新冠肺炎】開源控股（１２１５）旗下巴黎酒店將延遲至７月重開

《經濟通通訊社１２日專訊》開源控股（０１２１５）公布，法國的衛生緊急狀態已延長至
今年７月１０日，鑑於旗下巴黎酒店大部分客戶均來自美國及中東，倘法國於６月中旬放寬邊境
禁令，亦未必能立即吸引大量客房預訂。因此，經審慎周詳考慮後，集團已決定將酒店的重新開
放日期延遲至７月，惟須視當時情況而定。
集團將繼續監察新型冠狀肺炎疫情的發展，並將評估其運營及財務表現之影響。（ｙｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道12/06/2020
《股市一周》市場憂美國疫情第二波 港股全周挫469點
|中國故事12/06/2020
《神州經脈》北京再增本土新冠病例 A股抗跌 中間價結束九連升
|生財有道12/06/2020
《嚟緊炒D乜》世房財務結構健康且業務仍見增長 30元入第一注
|生財有道12/06/2020
《經濟不停學》B仔來了你識湊？生物科技股大解構！
|FOCUS12/06/2020
【FOCUS】祭「三板斧」救美股 侵侵造勢逼簽「投名狀」
|生財有道12/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：跌市下應留意科網股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰