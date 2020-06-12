  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2020 13:02

金管局：港元貨幣基礎龐大，炒家難以沽空港元推高利率

　　《經濟通通訊社１２日專訊》近日港匯偏強，金管局表示，主要由於新股集資活動、企業派
息及半年結等因素，增加了市場對港元的需求。局方指，由於目前的港元貨幣基礎已經較２０多
年前大幅增加，炒家難以像亞洲金融風暴期間運用雙邊操控策略，沽空港元推高利率。
　　金管局在社交專頁上發文指，今年首４個月的香港存款升０﹒８％，初步數據亦顯示５月份
數字平穩。雖然新冠肺炎疫情由年初至今為市場帶來前所未有的動盪，但港元仍然企穩，今年４
月已１０多次觸發強方兌換保證，流入逾４８０億元資金，未見有走資情況。
　　當局指，本港有４４００億美元的外匯儲備支撐貨幣基礎，而貨幣基礎共２２００億元，「
有能力，有資源，有信心」守住聯匯制度，又指銀行體系底子厚，並有跟人行貨幣互換安排的措
施。局方又強調，本港無外匯管制政策，並有充足美元現鈔供應。
　　對於市場擔心美國取消香港特殊地位，會衝擊聯匯制度，金管局指，香港是主要國際金融中
心之一，亦是全球第三大美元外匯交易中心，體系與全球連繫，任何衝擊香港金融制度的舉措，
都會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，市場毋須過分放大這些極端情況的可能性。
（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道12/06/2020
《經濟不停學》B仔來了你識湊？生物科技股大解構！
FOCUS12/06/2020
【FOCUS】祭「三板斧」救美股　侵侵造勢逼簽「投名狀」
生財有道12/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：跌市下應留意科網股
生財有道12/06/2020
《笑傲缸湖》網易之後到京東，炒新股最緊要夠快！
生財有道11/06/2020
《港元匯率》分析料大型新股活動過後　港匯將轉弱至7.78水平
生財有道11/06/2020
【網易歸航】今年首隻中概股網易升近6%　IPO投資者財息兼收
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金