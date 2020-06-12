金管局：港元貨幣基礎龐大，炒家難以沽空港元推高利率

《經濟通通訊社１２日專訊》近日港匯偏強，金管局表示，主要由於新股集資活動、企業派

息及半年結等因素，增加了市場對港元的需求。局方指，由於目前的港元貨幣基礎已經較２０多

年前大幅增加，炒家難以像亞洲金融風暴期間運用雙邊操控策略，沽空港元推高利率。

金管局在社交專頁上發文指，今年首４個月的香港存款升０﹒８％，初步數據亦顯示５月份

數字平穩。雖然新冠肺炎疫情由年初至今為市場帶來前所未有的動盪，但港元仍然企穩，今年４

月已１０多次觸發強方兌換保證，流入逾４８０億元資金，未見有走資情況。

當局指，本港有４４００億美元的外匯儲備支撐貨幣基礎，而貨幣基礎共２２００億元，「

有能力，有資源，有信心」守住聯匯制度，又指銀行體系底子厚，並有跟人行貨幣互換安排的措

施。局方又強調，本港無外匯管制政策，並有充足美元現鈔供應。

對於市場擔心美國取消香港特殊地位，會衝擊聯匯制度，金管局指，香港是主要國際金融中

心之一，亦是全球第三大美元外匯交易中心，體系與全球連繫，任何衝擊香港金融制度的舉措，

都會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，市場毋須過分放大這些極端情況的可能性。

（ｓｋ）

